Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Máme problémy s proměňováním šanci. Po půlce jsme měli vést 3:0 a byl klid. Nakonec se štěstím máme bod, což je málo. Chtěli a měli jsme tohle utkání zvládnout.“

Michal Klimt, předseda Slušovic: „K vidění bylo spíše bojovné utkání. V okleštěné sestavě jsme chtěli odčinit nepovedený výkon z minulého kola. Duel byl vyrovnaný, v první půli se oba celky soustředily, aby neudělal chybu. Hned po přestávce se prezentoval dalekonosnou pumelicí z dvaceti metrů Adam Novák a šli jsme do vedení. Po hodině hry jsme nepohlídali v náběhu po rohovém kopu Hnaníčka a ten srovnal- Chvíli poté se ale za obranou objevil zapomenutý Jan Večeřa ml. a vrátil nám vedení. V nastavení domácí vyrovnali, přičemž každý se může podívat na záznam tvcom.cz, co může mávnout pomezní za ruku. Nakonec bereme výhru na penalty.“

Branky: 65. Hnaníček, 90. Liška (pen.) - 43. Novák, 71. Večeřa. Rozhodčí: Kotačka 100 diváků.

BORŠICE - BAŤOV 1:0 (0:0)

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „K vidění byl výborný fotbal. Až na jednoho zraněného hráče jsme byli kompletní, což bylo na našem výkonu znát. Do konce zápasu hráli prim gólmani, kteří na obou stranách zneškodnili několik šancí. Hodně rozladění jsem byl v závěru řádné hrací doby, kdy byl jasně faulován v pokutovém území můj syn, ale píšťalka sudího zůstala němá. Spravedlnost tak přišla v nastavení, kdy po spolupráci s Cigošem rozhodl povedenou ránou ke vzdálenější tyči Trlida. Vyhráli jsme s přispěním štěstí zaslouženě.“

Petr Zapletal, člen vedení Baťova: „Utkání mělo s kvalitním fotbalem pramálo společného. Na hřišti boj, nákopy, souboje, znova boj a to nám vůbec nesvědčilo. Nepodali jsme dobrý výkon a bodovat jsme si ani nezasloužili. Utkání rozhodla naše nedůslednost v bránění standardní situace, a že jsme branku obdrželi v nastavení, koresponduje s naším výkonem v zápase. I lepším týmům, než jsme my, se všechna utkání nemusí podařit ale základní principy hry musí být zřetelné v každém utkání. To nyní bohužel na naší straně nebylo, a proto s výsledkem ani výkonem spokojeni být nemůžeme.“

Branka: 90. Trlida. Rozhodčí: Zpěvák, 350 diváků.

MORKOVICE - NEVŠOVÁ 4:2 (1:2)

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Herně se nám nedařilo. Čtvrt hodiny bylo vše dobré, podařilo se nám jít do vedení. Od tohoto okamžiku to ale bylo utrápené, bez pohybu a nasazení. Nevšová otočila výsledek na svoji stranu během minuty – nejprve krásnou střelou do šibenice a poté hrubou chybou našeho hráče. Druhý poločas jsme museli dostat soupeře pod tlak bojovnosti a jednoduchosti v útočné fázi. Podařilo se nám výsledek také dvěma slepenými góly otočit a získat tři body.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Domácí hráli od začátku aktivně a už ve 12. minutě se ujali vedení. Následně se hra vyrovnala, začali jsme více kombinovat, z čehož pramenila vyrovnávací branka ve 32. minutě výstavním gólem Davida Blanaře do šibenice. Ihned z rozehrávky jsme využili rychlého brejku a zápas otočili, kde se po přihrávce Milana Mujkoše nemýlil Vašek Tomšů. Do druhé půle vstoupili domácí opět aktivně a my bohužel brzy začali bránit náskok, což se nám dařilo až do 78. minuty. Morkovičtí vyrovnali a následně se ujali vedení, kdy jsme obdrželi laciné branky. Na vyrovnání nám už chyběly síly a tak v závěru ještě Morkovice zvýšili pro nás krutých 4:2.“

Branky: 12. Smažinka, 78. Pospíšil, 79. Zápařka, 86. Večerka - 32. Blanař, 33. Tomšů. Rozhodčí: Gloser, 200 diváků.

BYSTŘICE P. H. - NEDAŠOV 3:0 (1:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Zápas mnoho fotbalové krásy nenabídl, ale ve vyrovnaném středu tabulky je pro nás toto vítězství velmi důležité. Znovu se střelecky prosadil Krajcar a díky jeho hattricku bereme tři body. Na rozdíl od minulého zápasu jsme nyní své šance dokázali proměnit a v důležitých okamžicích nás podržel brankář Juřík.“

Radek Cícha, kapitán a sekretář Nedašova: „Venkovní zápasy se nám zatím vůbec nedaří. Nemůžeme se prosadit gólově a ve stejném duchu jsme pokračovali i v Bystřici. Opět jsme nezachytili začátek utkání a prvních 20 minut byla Bystřice lepší. Ve 13. minutě po závaru v našem vápně se odrazil míč ke Krajcarovi, který uklidil míč do naší branky. Postupem času se hra vyrovnala a šance přicházely i na naší straně. Dokonce první poločas jsme vyhráli 4:3 na šance. Do druhé půle jsme vstoupili s větším nasazením a touhou dát gól. Bohužel pro nás v 54. minutě přišla studená sprcha v podobě přísně odpískané penalty. Domácí Krajcar se nemýlil a bylo to 2:0. Náš trenér na to rázem zareagoval a upravili jsme rozestavení více ofenzivně. Tím pádem jsme otevřeli více hru a domácí měli více prostoru k brejkům. My jsme nedokázali proměnit žádnou šanci a naopak jsme v závěru inkasovali na konečných 3:0, kdy zkompletoval hattrick domácí Krajcar.“

Branky: 13., 54. (pen.), 85. Krajcar. Rozhodčí: Stodůlka, 110 diváků.

KVASICE - HOLEŠOV 3:1 (2:0)

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Utkání nemělo patřičnou kvalitu, popravdě se nám moc nepovedlo, nedařilo se nám. Měli jsme štěstí, že holešovský Horák své sólo zakončil střelou vedle. Poté dva slepené góly nás uklidnily a zápas jsme již kontrolovali. K ideálu ale dost chybělo, byli jsme hodně vlažní, chybělo tempo a nasazení, kluci měli těžké nohy. I tak zaslouží pochvalu, neboť duel dotáhli do úspěšného konce.“

Branky: 35. Zapletal, 36. Vojtášek, 46. Neubert - 81. Uličný. Rozhodčí: Kovářčík, 250 diváků.

V. KARLOVICE - NAPAJEDLA 3:2 (0:1)

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Jsme rádi, že jsme výhru z minulého víkendu venku potvrdili i doma proti silnému celku. Měli jsme ostrý začátek. Když jsme ale promarnili slibné brankové šance a soupeř šel do vedení nečekanou střelou z dálky, tak jsem nabyl dojmu, zda není pro nás domácí vítězství prokletím. Po poločase jsme ještě více zpřesnili hru, přidali na důrazu v osobních soubojích a výsledek se nakonec dostavil. Nejprve Luboš Němec střelou - nestřelou vyrovnal, potom Honza Kučera krásnou hlavičkou zvýšil na 2:1 a nakonec skóroval i Pavel Škrobák. V nastavené hrací době potom hosté snížili na pro ně přijatelný výsledek, ale naše vítězství bylo dle mého mínění zcela zasloužené. Hosté byli kvalitní, těžký soupeř, který po zásluze hraje v horní polovině tabulky.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Nepodařilo se nám navázat na dobré výkony z posledních utkání, na užším hřišti nás domácí dostávali pod tlak nákopy na vysoké útočníky a následující osobní souboje často vyhrávali. I přesto jsme se dokázali dostat Dvořáčkem do vedení a poločas vyhráli. Bohužel hned na začátku druhé půle jsme dostali laciný gól a domácí nás začali přehrávat díky standardním situacím. Po jednom z rohů jsme inkasovali podruhé a nakonec po hrubce v obraně potřetí. V závěru se nám podařilo snížit střídajícím Kozubíkem, ale víc jsme nestihli. Náš výkon nebyl dobrý, domácí byli bojovnější a proto vyhráli.“

Branky: 48. Němec, 64. Kučera, 80. Škrobák - 32. Dvořáček, 91. Kozubík. Rozhodčí: Mičkal, 120 diváků.

LUHAČOVICE - PROVODOV 8:0 (5:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Zápas nám vyšel. Musím pochválit kluky za přístup. Provodov aktuálně bojuje sám se sebou a v oslabené sestavě nedokázal dlouho vzdorovat. Brzká branka a vyloučení opory Zakopala rozhodlo o průběhu utkání.“

Josef Rak, trenér Provodova: „Z důvodů sobotního dopoledního času chyběli kvůli pracovní vytíženosti tři hráči základní sestavy. Když k tomu připočteme zraněné, zbytek hráčů frustrovaných minulým kolem, kdy byl za stavu 4:0 pro nás zrušen zápas pro údajně nezpůsobilý teren, utkání v Luhačovicích se změnilo ve frašku. My momentálně budeme s vedením v tomto týdnu řešit další učinkovaní v krajském přeboru. Máme hodně hráčů zraněných, další hráče to nechtějí hrát kvůli výrokům rozhodčích a vedení KFS. My si domluvíme náhradní zápas s Bystřicí na předkolo na jaro a STK bez nás nařídí svůj termín bez jakékoliv diskuse. O tom zda nastoupíme v sobotu, se rozhodneme do pátku. Omlouvám se tímto výbornému mužstvu Luhačovic za sobotu. Myslím, že nemají taky dobrý pocit s takového vítězství. Ještě jednou se omlouvám.“

Branky: 5., 19. Červenka, 17. Kořenek, 28. (pen.), 62., 86. Suchý, 39. Zámorský, 88. Bartek. Rozhodčí: Zicháček, 50 diváků.

1. Kvasice 10 9 1 0 0 35:8 29

2. Baťov 10 7 0 0 3 28:12 21

3. Holešov 10 7 0 0 3 24:15 21

4. Morkovice 10 5 2 1 2 32:15 20

5. Luhačovice 10 5 0 3 2 29:16 18

6. Napajedla 10 5 0 1 4 19:16 16

7. Bystřice p. H. 9 3 2 0 4 15:16 13

8. Boršice 10 3 2 0 5 18:26 13

9. Provodov 9 4 0 0 5 15:27 12

10. Nedašov 10 3 1 0 6 14:21 11

11. Slušovice 10 1 2 2 5 12:23 9

12. Nevšová 10 2 1 1 6 14:27 9

13. V. Karlovice 10 3 0 0 7 14:29 9

14. Štítná n. Vl. 10 0 1 4 5 16:34 6