Čeští fotbalisté do 21 let už ve čtvrtek zahájí nový cyklus. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka se v přípravném zápasem se Slovenskem, které od osmnácti hodin hostí stadion v Uherském Hradišti, chtějí vítězně naladit na úterní vstup do kvalifikace mistrovství Evropy proti Islandu v Reykjavíku.

Česká fotbalová reprezentace v úterý dopoledne trénovala na hřišti ve Spytihněvi. | Foto: FAČR

„Vždy je lepší vyhrát než prohrát, to je jasné heslo. Chceme každý zápas zvládnout vítězně, do toho utkání tímhle způsobem půjdeme. Určitě chceme být aktivní, nechceme vyčkávat,“ uvedl při online tiskové konferenci Suchopárek.

Slováci, kteří coby pořadatel šampionátu v roce 2025 mají účast na závěrečném turnaji jistou, nehráli soutěžní zápas od loňského podzimu a začínají se chystat na domácí evropský šampionát.

Český tým zvítězil v posledních dvou vzájemných soubojích, naposledy v červnu 2019 v přípravě 2:1.

„Podle nominace má Slovensko jedenáct nováčků. Jsou to trošku mladší ročníky, ale rychlostně a technicky velmi dobře vybavení hráči, kteří působí v cizině. Dynamika mužstva z předchozích zápasů u nich určitě nepůjde dolů, spíš naopak," uvedl Suchopárek, jenž v předchozím cyklu postoupil s reprezentací do 21 let na letní evropský šampionát, kde mužstvo v červnu neprošlo ze skupiny.

Proti Slovensku kvůli střevní viróze nenastoupí sparťanští záložníci Adam Karabec s Kryštofem Daňkem. Naopak v domácím prostředí se představí útočník Filip Vecheta, naskočit by měl i zlínský záložník David Tkáč.

Novým kapitánem je útočník Václav Sejk. „V některých mládežnických týmech jsem tuto roli vykonával, takže to mám za sebou. Ctí je už to, že mohu reprezentovat svoji zemi. Kapitánská páska je taková třešnička,“ říká Sejk

Zápas s federálním rivalem bere vážně. Soupeře chce porazit, i když nejde o kvalifikaci. „Pro nás je to poslední příprava před kvalifikací. A se Slovenskem to je pořád derby. Jsme rádi, že před Islandem ještě jeden zápas můžeme odehrát a vyzkoušet si nějaké věci přímo na hřišti. Může nám to ukázat naše silné stránky a naopak i to, na čem bude třeba ještě pracovat,“ prohlásil Sejk.

Zápas v Uherském Hradišti začíná ve čtvrtek v 18:00 a vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na webu ticketportal.cz za 100 Kč a 150 Kč a také v den utkání na pokladnách stadionu.