Co kamarádům a ostatním lidem odpovídá?

„Našim záměrem je přitáhnout více kluků k fotbalu a zároveň udržet krajskou soutěž v Polešovicích,“ vysvětluje.

„Přiznejme si, že ne všichni, které fotbal baví, mají na to hrát krajskou soutěž. Nebo jsou mezi hráči takoví, kteří už nechtějí fotbalu obětovat to, co dříve. Proto jsme se rozhodli pro tento krok a uvidíme, jak to půjde,“ pokračuje.

Vedoucím polešovického béčka je Tomáš Sluka. Trenéra klub stále řeší.

S přípravou na premiérovou sezonu už ale nově vzniklý tým začal. „Cílem je stabilizace hráčské základny. Jde nám o to, aby kluky fotbal bavil a po zápase si dali zaslouženou klobásku a pivo,“ upozorňuje Bartošík.

Fotbalový Uherský Ostroh dotahuje příchod čtyř hráčů, trenér Šálek zůstává

Prioritu ale dál ve vinařské obci samozřejmě bude mít první mužstvo, které se pomalu připravuje na další sezonu v I. B třídě.

Trenérem i nadále zůstává Jakub Bilavčík, který bude své svěřence dirigovat ze střídačky, nikoliv ze hřiště, jak se často na jaře stávalo.

„V nadcházející sezóně se bude věnovat pouze trénování A mužstva,“ říká Bartošík. Pomáhat mu bude Jiří Běhávka, který se přesunul na pozici vedoucího mužstva.

Letními posilami jsou Patrik Hodonský, Ondřej Crla a Dominik Havrda.

„Dále máme v dorostu několik šikovných kluků, které už chceme začít pravidelněji zapojovat do mužů. Tady se bavíme asi o sedmi klucích,“ uvedl Bartošík.

Kowalík začal trenérskou misi v Ořechově výhrou nad Bojkovicemi. Pomohl mu i syn

Polešovice by v nadcházejícím ročníku rády vyhnuly boji o udržení, cílem je klidný střed tabulky.

„Určitě se nechceme dostat do pozice, ve které jsme byli vinou mnoha zranění, v minulé sezoně. Našim cílem je zapojit do dospělého fotbalu více našich odchovanců z dorostu,“ prohlásil předseda slováckého oddílu.

Vedení Polešovic se dál zabývá také výstavbou nových kabin. „Aktuálně se dokončují drobnosti na projektové dokumentaci, probíhají poslední konzultace s dotčenými orgány a vše se připravuje na plánovanou výzvu o dotaci,“ prozrazuje Bartošík.