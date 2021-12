Po podzimní části, která Valašské Polance nevyšla a tým je na předposlední 13. příčce, končí v pozici trenéra Radomír Kapusta. Do Polanky se vrací strůjce vzestupu týmu z 1. B třídy až do krajského přeboru, Roman Kučerňák, který na podzim ukončil předčasně angažmá v divizním Frenštátě.

„Měl jsem několik nabídek, ale jsem rád, že jsme se dohodli na mém návratu do Valašské Polanky, kde znám hráče, prostředí a také vzdálenost na dojíždění je pro mě ideální. Budu pracovat se stávajícím kádrem, do kterého se asi ani na jaře nevrátí dlouhodobě zraněný David Maček. Na pozici brankáře počítáme s Honzou Dobešem. Boj o záchranu v krajském přeboru bude těžký, ale musíme se o něho pokusit, stejně jako o získání některých posil. Chtěli bychom například polanského odchovance, který není spokojený s herním vytížením ve zlínském dorostu,“ říká staronový trenér Valašské Polanky Roman Kučerňák.

"Příprava na sezónu, ať už utkání, nebo tréninky se nám povedla. Na začátku soutěže to vypadalo dobře a výsledky ukazovaly, že bychom se mohli vyhnout tomu úplnému záchranářskému boji. Bohužel ve 2. polovině sezony nastal zlom, kdy se nám přestalo dařit a to se na nás podepsalo. Po celou dobu jsem věřil, že se nám to povede otočit, ale nakonec se tak nestalo a do konce sezóny jsme to už nezlomili.

Byla tam utkání, která se moc nepovedla, trochu zkazila celkový dojem a zodpovědnost leží vždy na trenérovi. Jasně, v té pozdější fázi sezóny tam byla i zranění, což nás velmi limitovalo, ale to se děje u všech týmů. Vedení se rozhodlo a to respektuji. Naši spolupráci jsme ukončili v dobrém a jsem rád, že jsem mohl poznat tolik skvělých lidí, Polance i jim zvlášť přeji ještě jednou jen to nejlepší. Já sám si žádnou pauzu od fotbalu určitě dávat nepotřebuji, musím ale cítit, že mi to bude dávat smysl a na další práci a nové výzvy se velmi těším," říká trenér Radomír Kapusta.

(něm)