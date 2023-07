Fotbalová reprezentace se vrací do Uherského Hradiště. Lvíčata vyzvou Slovensko

Fotbalová reprezentace se vrací do Uherského Hradiště. Ve čtvrtek 7. září se na stadionu ligového Slovácka představí česká lvíčata, která před startem nového kvalifikačního cyklu o účast na mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2025 vyzve v rámci přípravy sousední Slovensko, které příští šampionát hostí.

Fanoušci na Slovácku se těší na přípravné derby fotbalistů Česka a Slovenska do 21 let. | Foto: 1. FC Slovácko