„Bylo to kvalitní přípravné utkání, kde obě mužstva chtěla hrát fotbal, takže rozhodčí Bartoň byl skoro bez práce,“ informoval na klubovém webu Hluku dlouholetý funkcionář Antonín Zlínský.

Začátek utkání patřil hostům. Už v 5. minutě vyslal Přecechtěl uličkou do úniku Zelinku, ten našel dobře postaveného Vaďuru a bylo to 0:1.Vzápětí mohli pojistit vedení Spartaku Martiš, Miroslav Machala a také Vaďura, ani jeden z nich ale domácího brankáře Chvojku nepřekonali.

Po čtvrt hodině si vzal na půlce balon Martiš, došel až k pokutovému území a střelou k tyči zvýšil na 2:0. Za chvíli nastřelil Vaďura tyč domácí branky, ale skóre se měnilo až v 33. minutě. To Sopůšek vyslal Zelinku a ten byl dříve u míče než Chvojka.

Osvětimany si v úvodní části vypracovaly dvě šance ke snížení, ale hlucká obrana vždy zasáhla.

Spartak byl v zakončení efektivnější. Hned po přestávce se trefil Vaďura, jenž uklidil míč do branky po centru rychlíka Zelinky.

„Po dlouhé pauze musíme pořádně potrénovat. Bylo vidět, že soupeř odehrál už čtyři zápasy, je před námi v přípravě napřed. Byli pokaždé o krok napřed,“ uvedl útočník Osvětiman Ondřej Zýbal.

Domácí přidali a po zaváhání v obraně soupeře výsledek zkorigovali na 2:4.

„My už jsme nebyli tak kompaktní jako první poločas, jelikož změny vždy vedou k určitému útlumu. Odešel zraněný Vaďura, přesto jsme střelili další branku,“ uvedl Zlínský.

Penaltu nařízenou za faul na Machalu bezpečně proměnil Martiš. Domácí v závěru dokázali snížit na konečných 3:5. „Vyhráli jsme zaslouženě. Byli jsme dobří hlavně v útočné fázi, obranná činnost, asi pod dojmem vysokého vedení, byla zranitelná. Je to však přípravný zápas, takže se to dá prominout,“ pronesl Zlínský.

Boršice daly za dva zápasy deset gólů

Velké překvapení se zrodilo v Uherském Ostrohu, kde domácí tým podlehl Ostrožské Lhotě 1:2.

„Byl to náš první zápas po hodně dlouhé době a podle toho to taky vypadalo. Sice nám chybělo asi šest kluků, ale na to se nechci vymlouvat. Soupeř k utkání přistoupil lépe. Byl bojovnější, důraznější, nakonec vyhrál asi zaslouženě,“ sportovně uznal trenér Uherského Ostrohu Bronislav Šálek.

Žádné nové hráče k dispozici neměl. Případné posily bude zkoušet až za týden v Polešovicích, kam Ostrožané míří za přípravou.

Po restartu se daří fotbalistům Boršic. Účastník krajského přeboru Zlínska zdolal Kunovice 4:1 a v sobotu deklasoval Mutěnice 6:0.

Přípravný fotbal -

Výsledky: Osvětimany – Hluk 3:5 (0:3), Čevelík 2, Klimeš - Vaďura 2, Martiš 2 (1x z penalty), Zelinka. Uherský Ostroh – Ostrožská Lhota 1:2 (0:0), Mojžíšek - Jiří Martyčák, Erik Pešík. SK Boršice – FK Mutěnice 6:0 (3:0), Cigoš, Dovrtěl, Večeřa, Mimránek, Hubál, Bartošík.

Autor: Milan Těthal