Přípravný fotbal -

TJ Spartak Hluk - FS Napajedla 2:5 (1:2). Branky: Sopůšek 2 – Holomek 2, Dvořáček, Huťka, Foral. Hluk: Pěgřim - Škorec, Horák, Skovajsík, Kročil - Zelinka, Sopůšek, Crla, Martiš, Kukla - Zlínský. Střídali: Šimoník, Přecechtěl, Matejka.

Další výsledky: Staré Město – Kozojídky 3:2, branky Starého Města: Lahodný 3. Vlčnov – Hluk B 3:1.

Zároveň ocenil kvalitu čtvrtého mužstva krajského přeboru. „Soupeř byl zdatný. Ve zkušeném týmu hrají prim hrají Drga (ročník 1983), Dvořáček (1984), Laciga (1982) či Huťka (1981),“ vyjmenoval opory protivníka.

Hlučané i přesto byli od začátku utkání lepší. „Do desáté minuty jsme měli dát alespoň dvě branky ze tří tutovek,“ míní.

Nejdříve unikl Zlínský, obešel brankáře, ale pak zaváhal a obránci mu míč ukopli. Potom se dostal Martiš před brankáře Balažíka, úspěšnější však byl gólman soupeře. Další šanci měl obránce Horák, hlavou po rohu mířil nad břevno.

Napajedelští podnikali ojedinělé útoky, ale trefil se střelou do růžku Pěgřimovy branky Dvořáček. Za tři minuty Zlínský přiklepl míč Sopůškovi, ten udělal pár kroků do pokutového území a bylo vyrovnáno.

Napajedla byly nebezpečné z každého rohu, jednou dokonce míč přistál na tyči. Před poločasem se zranil Martiš, místo něho šel do pole Šimoník.

Ještě do poločasu šla do vedení Napajedla. Po rohu se dostal k míči od Huťky až do sítě.

„Druhý poločas jsme začali s Crlou na postu stopera a místo Skovajsíka nastoupil Přecechtěl. Už to nebyla taková jistota a herní převaha se vytratila. Navíc přišla černá dvacetiminutovka,“ hlásil Dostal.

Nejdříve v 50. minutě Kročil šel do souboje měkce, míč posunul k Pěgřimovi jen lehce, čehož Napajedla dovedla situaci zužitkovat střelou Holomka do prázdné branky. Vzápětí nedal Balážikovi šanci po individuální akci Sopůšek a snížil na 2:3. Neuplynulo ani pět minut, když se střelu do pokutového území ztečoval Holomek po čtvrté do naší sítě.

Následně se Foral trefil z hranice šestnáctky do šibenice Pěgřimovy branky a bylo to 2:5.

Poté hlucký trenér Vojtěšek vystřídal Kuklu Matejkou a Spartak hrál se třemi dorostenci. „Přesto jsme mohli zápas zkorigovat, ale dnes nám nebylo přáno a štěstí se nám vyhýbalo. Zelinka měl několik úniků, které jsme mohli zužitkovat, ale naši hráči po zpětných přihrávkách, kdy se dostali do vyložených šancí nedávali. Pěknou akci založil i Matejka na levé straně, ale ani jeho přihrávka nebyla zužitkována. Velkou šanci měl i Šimoník, ale trefil jen bránícího hráče,“ dodal Dostal.

V sobotu neuspělo ani béčko Hluku, které podlehlo Vlčnovu 1:3.

Výhru naopak zaknihovali fotbalisté Starého Města, kteří díky hattricku Lahodného zdolali Kozojídky 3:2. .