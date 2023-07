„Bojkovice jako tradiční účastník této soutěže hrávají pokaždé nahoře a i já jsem dostal za cíl hrát s týmem do určitého místa, ale nebojím se toho. Vím, že to nebude jednoduché, ale věřím, že kluci potvrdí kvalitu a bude se nám dařit,“ přeje si devětatřicetiletý kouč.

Ještě na jaře coby hrající trenér vedl Brumov, kde ale byl po pár kolech odvolán. Od fotbalu si chvíli odpočinul, nyní se znovu vrhne do práce.

Do Bojkovic jej zlákal brankář a jeden z hrajících trenérů Filip Urbánek. „Známe se a právě od něj přišel první impulz,“ přiznává Kolář.

„Věděl, že jsem skončil v Brumově a ptal se mě, co zamýšlím a zda mám nějaké nabídky. Jelikož mám stále chuť trénovat a baví mě to, dali jsme se do řeči a já se pak přijel podívat na jeden zápas,“ pokračuje.

I když Bojkovice před vlastním publikem padly, bývalý ligový záložník viděl v hráčích potenciál, kývl na nabídku a dohodl se na spolupráci.

Na začátku angažmá mu bude pomáhat právě Urbánek. „Bude mojí pravou rukou,“ přikyvuje Kolář.

Nejprve se musí důkladně seznámit se všemi hráči. Z mužstva kromě brankáře Urbánka zná už jenom útočníka Gaga, jenž krátce působil v Brumově. „Jinak nikoho,“ přiznává.

Také soutěž a soupeři pro něj budou noví. „Nějaký přehled samozřejmě mám. Vím, co čeho jdu a co mě čeká. Je to o jednu úroveň než krajský přebor, ale vím, že řada týmů se posílila, má postupové ambice,“ uvědomuje si.

Kádr Bojkovic by měl zůstat naprosto stejný. V týmu účastníka I. A třídy nikdo neskončil, všechny opory pokračují. Ani posily klub nehledá.

„Nejprve chci důkladně poznat všechny kluky, které si vyzkouším. Pokud se nějaká možnost doplnění mužstva naskytne, asi se nebudeme bránit, ale cíleně nic nehledáme,“ tvrdí.

Poznávat hráče začal Kolář už v pondělí, kdy v Bojkovicích odstartovala krátká letní příprava. Slovácká Viktoria se bude chystat v Komni, protože hřiště v Bojkovicích se rekonstruuje.

Vacula a spol. se budou na další mistrovskou sezonu připravovat třikrát týdně. Všechny tréninky budou na hřišti. „Běhat někde po lesích nechci,“ říká nový kouč.

„Samozřejmě vím, že běhání k fotbalu patří, ale příprava je krátká, takže se spíše budeme věnovat herním věcem, které proložíme právě běhy na hřišti,“ vysvětluje.

Svěřence si otestuje ve třech přípravných duelech. První zápas je na programu už v neděli, kdy Bojkovice na hřišti v Komni vyzvou Ořechov. Příští pátek se představí v Brumově a v generálce se utká s Trenčianskou Turnou.

Do krajského poháru se Slovácká Viktoria nepřihlásila.