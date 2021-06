Fotbalový pohár žen zná svůj los. Divizní ženy ČSK Uherský Brod byly nasazeny do druhého předkola pohárové soutěže, v němž se představí na hřišti Ajaxu Bezměrov.

Fotbalistky Slovácka (bílé dresy) naposledy podlehly pražské Slavii 0:6. | Foto: Deník/Libor Kopl

V případě úspěchu, je v dalším kole čeká v domácím prostředí SK Brušperk. Pokud se dostanou do dalšího kola, mohou se těšit na druholigový klub SK Sigma Olomouc. V případě výhry nad Olomoucí by do Uherského Brodu zavítala prvoligová Slavia Praha, což by byla fotbalová bomba.