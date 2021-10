Tři body hostujícímu týmu vystřelily Holá, Střížová a Dubcová. Moravanky se po dalším triumfu dotáhly bodově na druhou Spartu, která prohrála v derby se Slavií 0:1.

Celek z Uherského Hradiště to měl na ápadě Čech jednodušší. „Vstup do zápasu byl z naší strany dobrý, několik standardních situací ale domácí obrana ubránila. Ve třinácté minutě si ale na pas za obranu od Ohlídalové naběhla Holá a krásným lobem nás poslala do vedení,“ líčí trenér Slovácka Petr Bláha.

Plzeň zahrozila ve zbytku poločasu jen po chybách soupeře, ale svoje dvě šance neproměnila.

„Druhý poločas už jsme měli pod kontrolou,“ uvedl Bláha.

Druhou branku přidala Střížová i s přispěním domácí obránkyně Karasové, skóre uzavřela krásnou střelou od tyče Dubcová.

Ženy Slovácka si tak připisují pátou výhru z pěti zápasů a i nadále zůstávají bez inkasované branky. V dalším kole se představí na hřišti pražské Dukly.

1. fotbalová liga žen, 7. kolo -

FC Viktoria Plzeň - 1.FC Slovácko 0:3 (0:1)

Branky: 13. Holá, 53. Karasová vlastní, 65. Dubcová

Rozhodčí: Pachtová - Lhotková, Holakovská (Krejčí)

Žluté karty: Pacandová – Jonášová, Žufánková

Diváci: 124

Slovácko: Růžičková - Sedláčková, Ohlídalová (33. Klímová, 79. Tomečková), Jelínková, Janků - Holá, Jonášová, Dubcová - Morávková, Waltrová (70. Žufánková), Pěčková (46. Střížová). Trenér: Bláha.