„Jsou to mladé a velmi šikovné hráčky. Jsem moc rád, že se nám je podařilo přivést, protože o ně měly zájem i jiné české kluby. Chceme jim dát příležitost. Teď záleží jenom na nich, jak budou pracovat a jaké výkony budou podávat,“ prohlásil trenér Slovácka Petr Bláha.

Jako první podepsala v moravském klubu profesionální smlouvu Tamara Morávková. Mládežnická reprezentantka Slovenska přišla do Uherského Hradiště ze Slovanu Bratislava.

Druhou novou letní tváří je Karolína Bayerová, která je rovněž členkou slovenské devatenáctky.

Do přípravy se zapojila také uzdravená stoperka Markéta Klímová, která byla bez fotbalu po operaci kolena rok a půl. „Čekám, že všechno zvládne, koleno bude držet a bude pro náš tým přínosem,“ přeje si nejen trenér Slovácka.

Jinak s žádnými dalšími posilami už nepočítá. „Momentálně to vypadá, že tým zůstane tak, jak je,“ říká. „Jedině pokud by se pro nás našla nějaká zajímavá zahraniční hráčka, tak bychom to řešili, jinak už ale nikoho nehledáme,“ tvrdí.

Třetí tým české ženské ligy zůstal pohromadě. Žádná z opor neodešla, o šanci se porvou i mladší hráčky. Trenér Bláha má nyní k dispozici kompletní tým.

„Přípravu jsme zahájili se všemi děvčaty. Družstvo je doplněné o juniorky, které zasáhly už do jarní části předešlé sezony, novými tvářemi jsou právě dvě děvčata ze Slovenska,“ hlásí kouč.

„Uvidíme, jak to bude po přípravě. Třeba některá děvčata, co se neprosadí do kádru, uvolníme na hostování. Momentálně ale počítáme se všemi hráčkami. Bude záležet jenom na nich, jestli se prosadí a udrží v kádru,“ přidal

Moravanky začaly letní dril v pondělí. První dva dny budou testovací, už ve středu je čeká první přípravný duel proti dorostencům Starého Města.

V létě se Bláhův tým utká ještě s Austrií Vídeň, slovenskou Myjavou či polským Górnikem Zabrze, zpestřením bude souboj s mladším dorostem Hanácké Slavie Kroměříž.

„Trénovat budeme čtyřikrát až pětkrát týdně. Hráčky budou maximálně vytížené, dbát však budeme i na regeneraci,“ říká kouč.

Fotbalistky Slovácka se na rozdíl od chlapů musejí obejít bez soustředění, připravovat se budou výhradně v domácích podmínkách.

První vrchol sezony přijde na řadu už v polovině srpna, kdy celek z Uherského Hradiště čeká premiérový start v Lize mistryň, když se ve švédském Kristianstadu v rámci miniturnaje střetne s Girondins Bordeaux, druhou semifinálovou dvojici tvoří dánské Brøndby IF a domácí Kristianstads DFF.

„Los nám přidělil soupeře, kteří možná nemají až takový zvuk, ale v ženském fotbale patří k velmi silným týmům. Čekají nás hodně těžké zápasy. Těšíme se na nové zkušenosti a srovnání se špičkovými týmy Evropy," prohlásil Bláha.

Utkání je na programu ve středu 18. srpna, souboj o postup do další fáze i duel o třetí místo se odehraje o tři dny později, takže úvodní ligový duel s pražskou Duklou bude nejspíše odložen.

Program letní přípravy fotbalistek Slovácka

12. července - zahájení přípravy

24. července - Slovácko - Austra Vídeň (Rakousko)

30. července - Slovácko - Myjava (Slovensko)

4. srpna - Kroměříž U16 - Slovácko

7. srpna - Górnik Zabrze (Polsko) - Slovácko

14. a 15. srpna - 1. kolo I. ligy žen (Slovácko - Dukla Praha)

18. srpna – předkolo Ligy mistryň – Slovácko – Girondins Bordeaux