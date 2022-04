Celek z Uherského Hradiště ale nepodal v hlavním městě špatný výkon a favorita potrápil.

„Ve hře byla spousta dobrých věcí, od kterých se chceme v dalších zápasech odrazit,“ uvedl trenér fotbalistek Slovácka Petr Bláha.

Jeho tým přijel do Prahy bez Klímové, Ohlídalové a nemocné Janků, protivníka ale dlouho nepouštěl do šancí

„Jeli jsme na Spartu s nějakým taktickým záměrem, že tam chceme uspět. V první fázi jsme chtěli soupeře vysoko presovat při jeho rozehrávce, ale jak dostane balon pod kontrolu, tak se stáhneme do obranného bloku a budeme znepříjemňovat jeho kombinaci, což se nám celkem dařilo. V úvodu utkání jsme měli i dvě slibné příležitosti, které klidně mohly skončil gólem,“ řekl Bláha.



Hostující tým poprvé zahrozil v 8. minutě. S trestným kopem Dubcové si ale domácí gólmanka Vaníčková poradila. Do vedení šly Sparťanky po pěkné akci ve 27. minutě.

Dlasková autovým vhazováním na Šubrtovou zrychlila hru, devatenáctiletá útočnice nahrála do vápna pod sebe na Chlastákovou a ta přesnou trefou na přední tyč otevřela skóre.

„Mrzí nás, že brance předcházel jeden sporný moment. Holky si myslely, že aut máme vhazovat my a špatně reagovaly na tuto situaci, po které jsme inkasovali první branku. Byla to velká škoda, protože kdyby tento gól nepadl, měla by to s námi Sparta těžké,“ míní Bláha.

Sparťanky byly v prvním poločase aktivnější než Moravanky. Centr Ringelové, která nastoupila místo obvyklé opory Lucie Martínkové na nezvyklé pozici číslo devět, málem srazila do vlastní sítě Krejčířová. Hosty uchránilo od pohromy břevno.

Druhý gól Sparty před přestávkou přidala až Dlasková. Chlastáková si ve středu pole obhodila soupeřku a poslala ideální míč doprava na rozběhlou Dlaskovou, která si balon prvním dotekem prodloužila do běhu a z druhého doteku mezi nohama prostřelila Růžičkovou v bráně Slovácka.

Ve druhém poločase šancí ubylo. Žádný nápor Slovácka se nekonal, ani Sparta skóre nenavyšovala. V 63. minutě zahrozila hostující křídelnice Morávková. Zajímavý dalekonosný pokus slovenské fotbalistky pod břevno ale ještě vytáhla Vaníčková na roh.

Zřejmě největší šanci sparťanek měla ve druhé půli Ringelová, z malého vápna však přestřelila a tak duel skončil za stavu 2:0.

„Druhá půle byla vyrovnaná. Sparta se z nějakých důvodů zatáhla, z její strany to byla spíš taková údržba. Nám to však vyhovovalo. Drželi jsme balon a připravili si i nějaké akce, bohužel nám chyběla finální fáze. Nedokázali jsme míč dostat do šestnáctky soupeře a vytvořit si nějakou zásadní šanci. Byly tam jenom náznaky, jedna nebezpečná střela, což bylo málo,“ dodal Bláha.

Nyní následuje reprezentační přestávka. Po ní se fotbalistky Slovácka představí v Brně, kde vyzvou Lokomotivu Horní Heršpice.