„Pro nás to byl těžký zápas. Domácí tým hrál s velkou bojovností, chutí, nenechal nás vydechnout, rozehrát. Soupeřky nám dělaly velké problémy v osobních soubojích. Nám se nedařilo držet míč, nešla nám kombinace. Všechno nám trvalo déle, než by mělo. Hlavní ale je, že jsme to zvládli za tři body, což je strašně důležité,“ uvedl hostující trenér Petr Bláha.

1. fotbalová liga žen, 13. kolo -

FC Slovan Liberec – 1. FC Slovácko 0:1 (0:1).

Branka: 19. Michaela Dubcová

Rozhodčí: Špindlerová - Mifková, Krejčí

Žluté karty: Černá – Janků

Diváci: 50

Slovácko: Růžičková – Valášková, Sedláčková, Jelínková, Janků – Janíková (72. Jonášová), Bieliková, Dubcová (83. Molková) – Bayerová (46. Morávková), Polášková (83. Krejčířová), Střížová (64. Střížová). Trenér: Bláha.

Jeho tým přemohl nepříjemného a odhodlaného protivníka bojovností a nasazením, fotbalovosti na umělém trávníku po dlouhé zimní přestávce ještě nebylo tolik, o to víc se výhra cenní.

„S nasazením děvčat jsem spokojený, ale přístup musíme změnit. Je důležité, aby si holky začaly více věřit na míči, byly daleko odvážnější. Přišlo mi, že místy byly hodně zakřiknuté a zbrklé,“ uvedl Bláha.

Fotbalistkám Slovácka na startu druhé půle sezony scházejí stoperky Klímová, jež si obnovila zranění kolena, a Ohlídalová. Ta se zranila na reprezentačním srazu.

Trenér Bláha se ale na absence nevymlouvá. „Kádr máme natolik zkušený a široký, že bychom to měli zvládnout i bez nich. Snad v dalších utkání budou naše výkony fotbalovější,“ přeje si kouč Moravanek.

V sobotu favorita zachránila Michaela Dubcová. Nejlepší střelkyně týmu, který si v letošním soutěžním ročníku připsala již dvanáctou ligovou trefu, se prosadila v 19. minutě po nakrátko zahraném rohovém kopu a stříleném centru kapitánky Janíkové, když hlavou na přední tyči parádně poslala balon do sítě. „Byla to krásná branka,“ ocenil dvojici Bláha.

Jinak celek z Uherského Hradiště v prvním poločase promarnil asi tři vyložené šance. „Kdybychom je proměnili, zápas by se asi vyvíjel jinak,“ myslí si.

„Stejně ale jako proti Dukle hrajeme určitou část zápasu dobře, ale možnosti ke skórování neproměníme a najednou se dostaneme do křeče, trápíme se a musíme to uhrát jenom bojovností,“ přidává.

Ženy Slovácka mohly svůj těsný náskok pojistit po změně stran, ale střídající Morávková svůj samostatný únik z poloviny hřiště na domácí gólmanku nedotáhla, v zakončení neuspěly ani další dvě hostující fotbalistky, výsledek 0:1 se už ale nezměnil.

Liberec hrozil jenom po standardních situacích a dlouhých nákopech, gólmanka Růžičková společně s obránkyněmi všechny nepříjemné chvíle zvládla.

Fotbalistky Slovácka se fanouškům představí příští neděli, kdy na kunovické Bělince od čtrnácti hodin vyzvou Plzeň.