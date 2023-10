Otřepaly se po zbytečné domácí remíze s Baníkem Ostrava, šlágr o třetí místo zvládly skvěle. Fotbalistky Slovácka v 6. kole 1. ligy žen zdolaly na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti Liberec 2:0 a dál zůstávají v tabulce za suverénní Slavií i druhou Spartou.

Fotbalistky Slovácka slaví branku Anety Poláškové do sítě Liberce. | Foto: 1. FC Slovácko

Úvodní branku nedělního utkání si připsala útočnice Aneta Polášková a pojišťující zásah přidala kapitánka Markéta Klímová z pokutového kopu.

„Myslím si, že vítězství s Libercem je zasloužené. Soupeř měl jen jednu vážnější situaci, když nastřelil hlavou břevno, jinak jsme měli zápas pod kontrolou," uvedl trenér Slovácka Miroslav Zbořil.

Celek ze severu Čech důležitý souboj nezvládl. „Utkání se mi nehodnotí lehce. Na začátku zápasu jsme měli problém s vystupováním a nabíráním hráček. Přežili jsme úvodní šance soupeře. Škoda, že jsme nevstřelili kontaktní gól. V těchto zápasech nesmíme dělat takové fatální chyby, protože soupeř je hned potrestá," uvedl na klubovém webu asistent trenéra Slovanu Liberec Jaroslav Dittrich.

Celek z Uherského Hradiště měl hned na začátku dvě stoprocentní šance. Po úniku Poláškové mířila Jančářová jen do brankářky Vaníčkové, která zneškodnila i dorážku Žufánkové.

„Bohužel naším dlouhodobým problémem je finální fáze, v koncovce nám to teď prostě nelepí, trápíme se, strašně se na gól nadřeme," říká Zbořil.

Slovácko se prosadilo až ve 36. minutě. Jonášová vypíchla Tenkrátové míč před šestnáctkou Liberce a Polášková chybu v obraně Slovanu nekompromisně potrestala.

„Začátek byl od nás takový nervóznější, pomalejší, ale v polovině prvního dějství jsme trochu zapnuly, přidaly na presinku a odměnilo nás to gólem, který nás uklidnil," uvedla domácí kapitánka Markéta Klímová.

Liberec byl nejblíže vyrovnání v 65. minutě. Po rohu Tenkrátové hlavičkovala Šušulová do břevna.

Moravanky největší šanci soupeře přežily a vzápětí udeřily.

Po rohu Bayerové hostující Kantarská faulovala Pěčkovou a Klímová z nařízené penalty upravila na konečných 2:0.

Slovácko se zatáhlo, kontrolovalo hru i výsledek. Hostující tým do žádné šance už nepustil. Na druhé straně mohly pojistit vedení domácího družstva Jančářová s Poláškovou, skóre se ale nezměnilo.

„Opticky se sice hrálo více na naší polovině, ale my jsme měli několik velmi dobrých situací do otevřené obrany, které jsme bohužel kvůli nepřesnostem nedotáhli ke třetímu gólu. I tak jsme rádi, že se nám podařilo napravit zaváhání z minulého týdne a zápas jsme zvládli vítězně," prohlásil Zbořil.

Základem úspěchu Slovácka byl podle trenéra přístup všech hráček. „Fotbalově to z naší strany nebyl žádný top výkon, těch chyb v kombinaci bylo dost, ale když to nejde fotbalově, tak o to víc je potřeba přidat v bojovnosti a agresivitě. Na holkách bylo vidět, jak moc chtějí zápas vyhrát," uvedl.

Ženy Liberce po změně stran zjednodušily hru, zvýšily pohyb i nasazení, ale porážku stejně neodvrátily. „Chtěli jsme hru zrychlit a dostat se k centrovaným míčům. Utkání se začalo lámat po hodině hry, kdy soupeř proměnil penaltu… Pak už jsme vrhli veškeré síly do ofenzivy. Tím se samozřejmě otevírala okénka pro Slovácko, ale vše jsme ustáli," dodal Dittrich.

Fotbalistky Slovácka nyní čeká těžký duel proti Spartě. Přímý souboj o druhé místo se hraje na pražském Proseku. „V tomto utkání bude potřeba předvést a ukázat ještě víc. Víme, že to holky v sobě mají a věřím, že to přenesou na hřiště,“ zakončuje Zbořil.

I. fotbalová liga žen, 6. kolo:

1. FC SLOVÁCKO - FC SLOVAN LIBEREC 2:0 (1:0)

Branky: 35. Aneta Polášková, 57. Markéta Klímová z penalty. Rozhodčí: Jílková – Soukupová, Koryčanská (Hulcký). Žluté karty: Žufánková, Polášková - Huvarová. Diváci: 105.

Slovácko: Růžičková - Trčková, Obadalová, Klímová, Pěčková, Tulkki, Jonášová (90. Janíková), Bayerová (76. Krejčířová), Jančářová, A. Polášková, Žufánková (64. Ferencová). Trenér: Zbořil.

Liberec: Vaníčková - Kantarská, Šušolová, Sováková, Huvarová, Hlouchová, Černá V. (66. Din Thanhová), Tenkrátová (74. Brázdová), Švíbková, Černá T., Buryánová.