Urvaly to, ale pořádně si mákly! Fotbalistky Slovácka zvládly zřejmě klíčovou bitvu o třetí místo, účast v předkole Ligy mistryň. Celek z Uherského Hradiště na Městském stadionu Miroslava Valenty v pátém kole nadstavby přetlačil Liberec 1:0 a před posledním zápasem sezony se dostal právě před Slovan.

Fotbalistky Slovácka zdolaly Liberec 1:0 | Video: Libor Kopl

Sobotní šlágr, který sledovalo téměř 500 diváků, rozhodla hned ve 2. minutě domácí útočnice Aneta Polášková.

„Zápas měl všechno, co měl mít. Plno emocí, šance na obou stranách, přišlo hodně lidí, hrálo se na krásném stadionu. Byla to obrovská reklama na ženský fotbal. Vždycky jsme byli s prstem v nose třetí, letos je to jiné. Drama bude až do konce,“ tuší kouč Slovácka Petr Vlachovský.

Jeho týmu stačí k uhájení třetí příčky získat v posledním zápas alespoň bod, pokud tedy nechce spoléhat na pomoct mistrovské Slavie.

„Zatím není vůbec co slavit, jenom vítězství,“ krotil emoce Vlachovský.

„Nevím, jakou Slavia postaví proti Liberci sestavu, co se tam bude dít. V tomto jsem opatrný, na druhé straně Spartu jsme v posledních dvou zápasech obrali o body a věřím, že si to uhrajeme sami a nebudeme se ohlížet na nikoho jiného,“ přidává.

„Náš tým má věkový průměr kolem dvaceti let, těžké zápasy ho posouvají. Věřím, že poslední krok uděláme a bod na Spartě urveme,“ přeje si.

Celek z Uherského Hradiště rozhodl klíčovou bitvu hned v úvodu. První šanci ještě Žufánková nevyužila, když ihned po rozehrávce hlavičkovala vedle, ale Polášková vzápětí mířila přesně a Moravanky vedly.

Domácí tým po vedoucí brance ožil, měl herně navrch, ale druhý gól nepřidal a Liberec dál cítil šanci.

Hned po změně stran neproměnila velkou příležitost Bayerová. Slovan se ve druhé půli zvedl, tlačil se do zakončení. Blízko vyrovnání byla Bužkové, kterou skvělým zákrokem vychytala Růžičková.

Opora Slovácka pak čelila pokutovému kopu, který sudí Čampišová nařídila po jejím střetu s hostující Křivskou.

„Za mě to žádná penalta nebyla. Plácla jsem do balonu a ona přepadla. Bohužel rozhodčí v této soutěži nejsou moc kvalitní,“ posteskla si hrdinka sobotního utkání.

Růžičková svůj tým ve složité chvíli podržela, nepříliš umístěnou střelu Šubrtové vyrazila.

„Jsem analyzátor, hrozně moc u toho přemýšlím,“ usmívala se Růžičková. „V minulém zápase mi to kopla doprostřed a jelikož jsem předtím skákala doprava, tak jsme zkusila levou a vyšlo to,“ radovala se.

Střídačka Slovácka v tu chvíli prožívala hrozná muka. „Pocity nejdou popsat slovy, ale jsem rád, že to Bára chytla,“ oddechl si Vlachovský.

„V ženském fotbale se asi vyplatí stát, chvilku počkat. Nervy u dívek hrají velkou roli. My jsme se ale spíš připravovali na to, že budeme penaltu kopat my,“ přiznal s úsměvem domácí kouč.

V hektickém závěru si šance vypracovaly oba týmy. Nejprve odmítla pojistku Polášková, která mířila vedle, na druhé straně po rohovém kopu z úhlu dorážela Šubrtová do tyče.

„V konečném součtu jsme asi měli vyložených šancí víc než Liberec, ke konci to ale v našem vápně hořelo. Nikdy nevíte co se stane, dneska nás podržela Růžičková,“ ví Vlachovský.

Brankářka Slovácka si triumf nad Slovanem náležitě vychutnávala. „Pocity jsou úplně skvělé. Jsme šťastné, že jsme to zvládly,“ vyznává se.

„I když jsme si to v nadstavbě zkomplikovaly, proti Liberci se ukázala síla týmu. Holky bojovaly, skákaly do střel, daly do toho všechno,“ vyzdvihuje reprezentační gólmanka.

Zatímco domácí fotbalistky juchaly na ploše, fotily se s fanoušky a užívaly si vydřenou výhru, děvčata ze severu Čech se vracely přes celou republiku skleslé, bez nálady. Přímo na hřišti si i poplakaly.

„Byl to zápas dvou poločasů,“ míní hostující kouč Petr Myslivec. „První byl ovlivněný tím, že jsme dostali rychlý gól. Holky z toho bylo rozhozené, ale nějakým způsobem jsme se s tím dokázali vypořádat. V prvním poločase bylo Slovácko dynamičtější, více na míči, kontrolovalo hru. My jsme měli nějaké protiútoky a náznaky šancí až od čtyřicáté minuty,“ říká.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili velice aktivně a byli jsme lepší. Měli jsme dvě až tři jasné šance, plus pokutový kop, který jsme neproměnili. Hráčky Slovácka odcházely fyzicky, my jsme ještě cítili šanci, ale neprosadili jsme se,“ dodal zklamaně Myslivec.

Definitivní rozuzlení I. ligy žen přinese až závěrečné kolo nadstavbové části. Zatímco Liberec U Nisy vyzve mistrovskou Slavii, Slovácko míří do Prahy, kde se na Proseku postaví druhé Spartě. Oba duely se souběžně hrají v sobotu od třinácti hodin.

I. liga žen, nadstavba mistr, 5. kolo -

1. FC SLOVÁCKO – FC SLOVAN LIBEREC 1:0 (1:0)

Branka: 2. Polášková. Rozhodčí: Čampišová - Uhlířová, Koryčanská (Volf). Žluté karty: Růžičková, Krejčířová, Žufánková (všechny Slovácko). Diváci: 485.

Slovácko: Růžičková - Bláhová (75. Janků), Klímová, Jelínková, Pěčková - Jonášová, Krejčířová (87. Obadalová), Ferencová - Polášková (90. Bučková), Žufánková, Bayerová.

Liberec: Pižlová - Kantarská, Košíková, Pouvová (67. Sováková), Huvarová - Šubrtová, Buryánová, Bužková, Šušolová, T. Černá (73. Harvilová) – Křivská.