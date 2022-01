„Výsledek je to pro nás dobrý, ale vždy je co zlepšovat. Měly jsme tam dobré pasáže, po videu bych to hodnotila lépe, ale teď mám dobré pocity,“ uvedla bezprostředně po střetnutí pro web fotbal.cz Michaela Dubcová.

Do utkání zasáhla až po změně stran, přesto se blýskla dvěma brankami. „Vždycky je dobré, když dá hráčka gól, takže mě těší, že jsem dala dva a pomohla jsem k tomu výsledku. Snad mi to tam bude padat i v dalších zápasech,“ přeje si.

Přípravný fotbal -

1. FC Slovácko – TJ Spartak Myjava 4:0 (2:0)

Branky: 64. a 72. z penalty Dubcová, 29. Jelínková, 37. Sedláčková

Trenér fotbalistek Slovácka Petr Bláha výsledek až tolik neřešil, přesto byl s výkonem družstva spokojený. „Pro nás to bylo povedené utkání. Chtěli jsme na hřiště dostat všechny hráčky, což se nám povedlo. Obě dvě jedenáctky odvedly slušný výkon. Oproti utkání v Polsku jsme byli na míči daleko více trpělivější, chystali jsme si akce a dostávali se do zakončení. Možná nám utekl začátek utkání, kdy jsme Myjavu pustily do dvou brejků, ale v celku utkání splnilo to, co jsem chtěl,“ uvedl.

Výhrady ke vstupu do zápasu měla i obránkyně Nikola Sedláčková. „Soupeř nás prvních dvacet minut tlačil. Pak jsem se ale zvedly, začaly kombinovat a mít lepší pohyb. Podržely jsme balon a z toho pramenily i branky, které jsme daly,“ uvedla zkušená fotbalistka.

Příprava fotbalistek Slovácka bude pokračovat v Lednici, kam se tým přesune ve čtvrtek. Na Břeclavsku čeká celek z Uherského Hradiště čtyřdenní soustředění, které mu zpestří přípravný duel se St. Pöltenem v Rakousku.

„Trénujeme ve velkém počtu, čtyřikrát týdně, z toho jednou v posilovně. Snažíme se holky zase posunout a soupeři, se kterými jsme hráli a budeme hrát, tak nás snad prověří a nachystáme se dobře na jarní část první ligy,“ dodal Bláha.