Fotbalistky Slovácka i ve druhém ligovém zápase nové sezony zvítězily bez inkasované branky. Svěřenkyně trenéra Petra Vlachovského po brněnských Horních Heršpicích zvládly i duel v Pardubicích, nováčka soutěže deklasovaly 5:0. a naladily se na páteční domácí šlágr s mistrovskou Slavií, které se postaví na kunovické Bělince.

Fotbalistky Pardubic (modré dresy) zvítězily v Pardubicích 5:0. | Foto: 1. FC Slovácko

„Pro nás to vůbec nebyl jednoduchý zápas. První poločas nám nevycházel podle představ, dělaly jsme zbytečné chyby, ale o přestávce jsme si něco řekly v šatně a myslím si, že to zapůsobilo a fungovalo nám to. Jsem ráda, že jsme vyhrály a že jsem mohla pomoci týmu,“ hodnotila střetnutí na svazovém webu dvougólová střelkyně Slovácka Aneta Polášková.

Moravanky měly na stadionu Pod Vinící od začátku převahu, hned v úvodu si vypracovaly několik šancí, ale míč do sítě dostat nedokázaly.

V zakončení neuspěla Jančářové s Pěčkovou, podobně si vedla i Američanka McNesby.

Až ve 26. minutě přesně mířila z pokutového kopu kapitánka Slovácka Klímová a bylo to 0:1. Na druhé straně mohla srovnat Fialová, ale její hlavičku lapila brankářka Fraňková, která chytala celek z Uherského Hradiště vůbec poprvé.

Ve druhém poločase se totiž podařilo navýšit vedení Poláškové, která úspěšně zakončila rychlý útok, v dalších šancích však střelkyně Slovácka selhala.

Baránek Hlubinu zná. Kousek od stadionu chodil na školu, v mládeži tam trénoval

„Zatím jsem zbrklá, chci vše řešit konstruktivně, někdy i zbytečně dávám do střely mnoho síly místo technického zakončení. Přičítám to i tomu, že je začátek sezony, máme za sebou dvě utkání a doufám, že to do dalších utkání zlepším,“ věří Polášková.

Dvacet minut před koncem se Pardubické fotbalistky radovaly, ale gól Janíkové kvůli ofsajdu neplatil.

A tak se radovaly opět Moravanky, tentokrát se ofsajd nemával a Krejčířová dala třetí gól Slovácka. Na 4:0 pro hostující tým zvyšovala po přihrávce Bayerové Polášková druhou trefou v utkání. Nakonec přišla ještě jedna branka v síti domácích, v závěru se radovala střídající Sluková. Pro talentovanou juniorku to byla premiérová trefa mezi ženami.

Fotbalistky Slovácka se pokusí dobrý vstup do sezony potvrdit i v páteční předehrávce 3. kola proti Slavii. Atraktivní zápas začíná v Kunovicích již v patnáct hodin.

I. fotbalová liga žen, 2. kolo -

FK PARDUBICE – 1. FC SLOVÁCKO 0:5 (0:1)

Branky: 50. a 81. Aneta Polášková, 26. Markéta Klímová z penalty, 73. Nela Krejčířová, 81. Aneta Polášková, 90. Matilda Sluková. Rozhodčí: Kovářová – Hrušková, Kánská (Vidlák). Diváci: 90.

Slovácko: Fraňková - Ohlídalová (61. Bláhová), Klímová, Obadalová, Pěčková (80. Bučková), Krejčířová, Ferencová, Jonášová (61. Bayerová), Jančářová (61. Trčková), Polášková, McNesby (80. Sluková).