„Na zápas se všichni těšíme. Věřím, že máme na to, abychom postoupili,“ říká trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský.

Známý kouč se k třetímu týmu ženské ligy vrátil v létě. Celek z Uherského Hradiště má za sebou povedenou letní přípravu v podobě Summer Tour, ve které se střetly se zahraničními soupeři.

Liga mistryň 2022/23 - 1. kolo, skupina 2

Čtvrtek 18. srpna v 12.00: FC Minsk – 1.FC Slovácko (Koteng Arena-Trondheim, Norsko)

Čtvrtek 18. srpna v 18:00: Breidablik – Rosenborg BK (Koteng Arena-Trondheim, Norsko)

I když Moravanky v létě zrovna nezářily, dobře potrénovaly a na start nového ročníku jsou nachystané.

Fotbalistky Slovácka se do norského Trondheimu, kde se jejich skupina odehraje, přesunuly v úterý.

Ve středu absolvovaly předzápasový trénink, ve čtvrtek v poledne nastoupí proti Běloruském FC Minsk.

„Před zápasem se cítím velmi dobře. V týme panuje velká pohoda a odhodlání, dáme do zápasu všechno,“ slibuje záložnice Slovácka Laura Bielikova.

„Samozřejmě víme, že nás čeká náročné utkaní, ale to jsou všechny zápasy na této úrovni. Žádných z nich nebude jednoduchý, ale věříme, že každý soupeř se dá porazit hratelný a že s Minskem uhrajeme co nejlepší výsledek,“ přidává slovenská fotbalistka.

„Hrajeme na kvalitní umělé trávě, takže všechno je rychlejší. Není tady vedro, takže počasí je na fotbal výborné,“ pochvaluje si Bielikova.

Trondheim si se spoluhráčkami projde až po utkání. „Město jsme si zatím prohlédly jen cestou z letiště v autobuse. Je tu spousta zeleně a zároveň nové stavby a budovy. Vypadá to opravdu hezky, i ubytování je na úrovni,“ hlásí Bielikova.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří islandský Breidablik a domácí Rosenborg BK.

„Sice to nejsou tak věhlasná jména, která jsme mohli dostat, ale týmy jsou to kvalitní a nečeká nás nic jednoduchého. Liga mistryň je vždycky velká zkušenost a zážitek, budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek a ukázat, že můžeme hrát i s takovými soupeři,“ věří kapitánka Slovácka Eliška Janíková.

Povedená generálka. Fotbalistky Slovácka se na Ligu mistryň naladily výhrou

Výsledky z přípravy ale ideální nebyly. „Od hráček bych si představoval více kreativity, překvapivých řešení. Šance si sice vypracujeme, ale nedaří se nám je proměňovat,“ povzdechl si po vítězné generálce nad rakouským týme USV Neulengbach trenér Petr Vlachovský..

Právě ofenzivě se bude se svými svěřenkyněmi dál věnovat. „Budeme se snažit na tom ještě více zapracovat,“ slibuje.

Vítězové se v neděli střetnou o postup do druhého kola, poražené celky čeká boj o třetí místo a body do koeficientu.

Česko je jednou ze šesti zemí, která má v Lize mistryň hned tři zástupce, a tak Slovácko druhý rok za sebou bude bojovat v prvním kole této soutěže.

Mistrovská Slavia a druhá Sparta čeká boj o postup do základních skupin až ve druhém kole, los této fáze soutěže se uskuteční 1. září.