Všechny branky padly ve druhém poločase. Za hosty skórovala z penalty Michaela Dubcová, za domácí rovněž z pokutového kopu srovnala Lucie Martínková a obrat v 83. minutě završila Pochmanová.

„Převládá samozřejmě zklamání, tak blízko alespoň k bodu jsme proti Spartě dlouho nebyly. Jsem ale na náš tým pyšná, myslím, že jsme předvedly dobrý výkon, plnily jsme taktické pokyny trenéra a hrály tak, jak jsme chtěly. Jak říkám, chybělo tomu asi jen trochu štěstí, abychom to alespoň na tu remízu urvaly,“ uvedla na svazovém webu zklamaná záložnice hostí Michaela Dubcová.

Naopak Pražanky si po vydřeném triumfu mohly oddechnout. „Bylo to náročné utkání, ale zvládly jsme to a zvítězily. Věřila jsem nám, protože jsme makaly od první do poslední minuty a inkasovaný gól nás ještě více zvedl. Nakonec to vyšlo. U neproměněných šancí nám asi chyběla koncentrace a potřebný klid. Jsem šťastná, že jsem vstřelila ten rozhodující gól a pomohla tak týmu k výhře,“ konstatovala střelkyně vítězné branky Aneta Pochmanová.

Celek z Uherského Hradiště se při cestě na utkání lehce zdržel na objízdné trase dálnice D1, ale duel začal včas. První větší příležitost měly domácí fotbalistky, ale Bužková orazítkovala pouze tyč. Slovácko naopak vystrašilo obranu Pražanek po rohovém kopu.

Největší šanci prvního poločasu měla před přestávkou domácí Cvrčková, která ale po přihrávce Lucie Martínkové skvěle chytající Růžičkovou nepřekonala.

I po změně stran byly nebezpečnější domácí hráčky, Růžičková však držela čisté konto. Po hodině hry tak šly překvapivě do vedení Moravanky, když pokutový kop nařízený za faul na jelínkovou chladnokrevně proměnila Michaela Dubcová.

Sparta po inkasovaném gólu zvýšila tlak, ale Cvrčková poněkolikáté nenašla recept na brankářku hostí. Vyrovnání tak přišlo nakonec z pokutového kopu, který proměnila v 73. minutě Lucie Martínková. O deset minut později pak dokonala obrat Pochmanová a Sparta nakonec zvítězila těsně 2:1.

Fotbalistky Slovácka mají nyní před sebou dva domácí zápasy. V neděli se na umělé trávě v Kunovicích utkají s Pardubicemi a pak ve středu 10. listopadu rovněž na Bělince vyzvou v domácí odvetě pražskou Spartu.

1. fotbalová liga žen, 10. kolo -

AC Sparta Praha – 1.FC Slovácko 2:1 (0:0)

Branky: 73. L. Martínková z penalty, 83. Pochmanová – 59. M. Dubcová z penalty

Rozhodčí: Kovářová - Špindlerová, Hessová (Bláha)

Žluté karty: L. Martínková – Jelínková

Diváci: 120

Slovácko: Růžičková – Valášková, Jelínková, Sedláčková (15. Pěčková), Janků – Jonášová, Bielikova (85. Příkaská), Dubcová - Střížová, Žufánková (64. Waltrová), Morávková (85. Polášková). Trenér: Bláha.