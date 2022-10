„Spokojený jsem pouze s výsledkem. Vyhráli jsme vysokým rozdílem, gól jsme neinkasovali a soupeře jsme do žádné šance nepustili. Hlavně úvod byl od nás dobrý. Od třicáté minuty to však uvadlo a pak už to bylo takové mdlé. Výkon měl být leší. Přibylo nepřesností i neproměněných šancí. Snad se v tom zlepšíme,“ věří trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský.