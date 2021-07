Trenér Slovácka Petr Bláha byl po souboji s druhým týmem rakouské ligy spokojený nejen s výsledkem, ale i předvedenou hrou.

„Na podobný zápas jsem dlouho čekal. Po dlouhé době jsme měli možnost konfrontace s výborným zahraničním týmem. Myslím, že jsme ho zvládli,“ uvedl Bláha.

Celek z Uherského Hradiště na trávníku dominoval, v úvodní části však jeho hra vypadala lépe než po změně stran. „První poločas byla z naší strany určitě lepší. Děvčata dodržovala to, co jsme si řekli. I když jsme na začátku ztratili pár balonů, postupně to začalo fungovat. Holky byly důrazné, dobře kombinovaly,“ chválil svěřenkyně Bláha.

I když o přestávce prostřídal sestavu, vyměnil skoro celý tým, na hřišti zase byla k vidění spousta dobrých věcí. „Ale kvalita trošku chyběla,“ všiml si.

Také se na některých děvčatech ve velkém vedru projevila únava z náročné přípravy, síly došly. „I když ke konci utkání holky zbytečně ztrácely míče, celkově to zvládly. Pokud takhle budeme dál pracovat a hrát, bude to velmi dobré,“ věří Bláha.

Jeho tým měl v Moravanech skvělý nástup. Úvodní trefa Poláškové kvůli ofsajdu ještě neplatila, ale ve 28. minutě už šly Moravanky po parádní střele Morávkové do zaslouženého vedení.

Na konci první půle se prosadila důsledná Polášková a bylo to 2:0.

Celek z Uherského Hradiště si vypracoval i další možnosti ke skórování, ale Žufánkovou vychytala hostující gólmanka Haidenerová, která zneškodnila i hlavičku Jelínkové. Pokus Dubcové zase vyhlavičkovala z brankové čáry hráčka Austrie.

Ženy Slovácka měly i ve druhé půli herně navrch. Rána Pěčkové skončila ještě na tyči, ale čtvrt hodiny před koncem se domácí fotbalistky znovu radovaly. Hrubou chybu v hostující defenzivě potrestala dorážející Waltrová.

Triumf Slovácka završila parádní ranou z trestného kopu do šibenice Dubcová.

Přípravný fotbal -

1. FC Slovácko – Austria Vídeň 4:0 (2:0)

Branky: 28. Morávková, 41. Polášková, 75. Waltrová, 89. M. Dubcová

Slovácko: Růžičková - Valášková, Ohlídalová, Jelínková, Janků - Holá, Janíková, M. Dubcová - Polášková, Žufánková, Morávková (Škrabalová, Waltrová, Furiková, Příkaská, Jonášová, Pěčková, Molková, Sedláčková).