Herně to drhlo, poprvé v sezoně inkasovaly branku, ale stejně nakonec urvaly šestou výhru v řadě a udržely kontakt s vedoucí Slavií i druhou Spartou. Fotbalistky Slovácka i přes nevýrazný výkon zvítězily na stadionu pražské Aritmy s domácí Duklou 2:1 a domů na Moravu vezou díky brankám Jonášové a střídající Holé všechny body.

Fotbalistky Slovácka zvítězily v Praze s Duklou 2:1. | Foto: Fotbal ženy

„Hlavně s nimi jsem spokojený, protože z naší strany to nebylo vůbec povedené utkání. Nevím, co se stalo ani čím to bylo, ale herní projev nebyl dobrý,“ uznal trenér Slovácka Petr Bláha.