Fotbalistkám ligového Slovácka ani druhý venkovní duel nadstavbové části výsledkově nevyšel. Tým z Uherského Hradiště nezvládl důležitou bitvu o bronz, v Hrádku nad Nisou podlehl domácímu Liberci 0:2 a právě Slovanu přenechal třetí příčku v tabulce. Hosty z Moravy srazila na severu Čech trefa Bužkové a penalta Šubrtové.

Fotbalistky Slovácka (bílé dresy) prohrály v Hrádku nad Nisou s domácím Libercem 0:2. | Foto: FC Slovan Liberec

„I vzhledem k průběhu zápasu je pro nás výsledek zklamáním,“ uvedl trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský.

„Zejména v prvním poločase jsme měli výraznou převahu, před přestávkou jsme si vypracoval i dvě velké příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. To jak se šance proměňují, nám ukázal Liberec, který z první vážnější akce hned skóroval,“ pokračoval v hodnocení.

Skóre otevřela v 54. minutě po rychlém brejku Bužková. „Přesto bylo do konce utkání ještě hodně času na zvrácení výsledku, do kolen nás však dostal druhý gól,“ posteskl si Vlachovský.

Pokutový kop proměnila Šubrtová a bylo po zápase. „V mnoha ohledech to bylo podobné jako minulý týden na Slávii. V poli je naše hra dobrá, ale jakmile se to blíží k bráně soupeřek, tak ztrácíme kvalitu. Dnešní utkání nám opět ukázalo, že se rozhoduje v pokutových územích a ne mezi vápny,“ dodal zklamaně hostující kouč.

Zatímco ženy Slovácka mířily na opačnou stranu republiky zklamaný, soupeřky se radovaly. „

„Pro nás je to velmi důležité vítězství, které se ale nerodilo vůbec jednoduše,“ přiznal na klubovém webu trenér Liberce Petr Myslivec.

„Přijel dobře připravený tým Slovácka, který hrál v prvním poločase velmi dobře. Nepouštěl nás do šancí, ani do dlouhodobějších herních kombinací. My jsme působili zakřiknutě, bez pohybu, vyhazovali jsme jednoduché míče a špatně jsme nabírali hráče,“ pokračoval.

Domácí děvčata chtěla být po změně stran odvážnější, více se nabízet a snažit se hrát chytře. „Naštěstí holky do druhého poločasu vše daly a byli jsme maximálně efektivní,“ těší Myslivce.

Jeho tým se posunul za Slavii a Spartu na třetí místo. „Jsme šťastní, a i přes chyby, na kterých budeme pracovat, doufáme, že se nám podaří na třetím místě setrvat,“ přeje si liberecký kouč.

Fotbalistky Slovácka čeká další utkání nadstavby příští sobotu, kdy se na hřišti v Kunovicích utkají s pražskou Spartou.

1. fotbalová liga žen, nadstavbová část -

2. kolo: FC SLOVAN LIBEREC – 1. FC SLOVÁCKO 2:0 (0:0)

Branky: 54. Bužková, 69. Šubrtová z penalty. Rozhodčí: Pachtová - Šálková, Hrušková. Žluté karty: Šušolová, Sováková – Pěčková. Diváci: 352.

Liberec: Pižlová - Kantarská, Košíková, Šušolová, Sováková, Huvarová, Křivská, Buryánová (90. Dinh Thanhová), Bužková, Šubrtová (77. Harvilová), Černá T. (88. Mastníková).

Slovácko: Růžičková - Polášková (60. Jančářová), Pěčková, Krejčířová, Jelínková, Ferencová, Žufánková, Jonášová, Valášková (71. Janků), Bayerová (77. Obadalová), Bláhová.