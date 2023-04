Fotbalistkám Slovácka vstup do nadstavbové části 1. ligy žen nevyšel. Svěřenkyně trenéra Petra Vlachovského prohrály na hřišti v Horních Měcholupech s domácí Slavií Praha 0:3 a v tabulce zůstaly třetí. Favorit rozhodl zápas brankami Khýrové a Šurnovské v úvodní čtvrthodině, triumf celku z Vršovic završila v závěru střídající Veselá.

Fotbalistky Slovácka (modré dresy) v I. kole nadstavbové části I. ligy žen prohrály s pražskou Slavií 0:3. | Foto: fotbal.cz

„Narazili jsme opravdu na velkou kvalitu. Měli jsme však hrát s daleko větší energií a touhou po dobrém výsledku. Do zápasu jsme špatně vstoupili, hned ve druhé minutě jsme inkasovali, tempo zápasu nezachytili a hra se vyrovnala až kolem dvacáté minuty. Naše akce však končili před vápnem Slavie a do zakončení se dostávali zřídka,“ říká hostující trenér Petr Vlachovský.

„V tom byla Slavia úplně jinde. Každý její útok byl velmi nebezpečný a těch šancí měla vážně hodně. Hru v poli jsme poměrně zvládli, hru v pokutových územích nikoli,“ přidal zklamaně.

Ligovou premiéru mezi ženami absolvovaly tři dorostenky Slovácka. V základní sestavě nastoupila Markéta Jančářová, Monika Hlaváčová naskočila z lavičky v 64. minutě a Zuzana Obadalová střídala v 78. minutě.

„Zatímco Slavia má velmi zkušený tým plný reprezentantek svých zemí, náš průměrný věk základní sestavy byl dvacet let,“ uvedl Vlachovský.

Moravanky na nezkušenosti dojely hned v úvodu, kdy otevřela skóre Khýrová. Druhý gól po čtvrthodině hry přidala Šurnovská. Další příležitosti domácích brankou neskončily, stejně tak se vedlo Slovácku na druhé straně. Centr Valáškové skončil na horní síti, trestný kop Ferencové letěl nad branku.

I po přestávce měla Slavia převahu, ale v zakončení nebyla přesná, až v samotném závěru se radovala střídající Veselá.

V nastaveném čase šla ještě sama na branku Šurnovská, Růžičková ji však kličku vystihla.

„Jsme obrovsky zklamané, hlavně z našeho přístupu k tomu zápasu. Co jsme předvedly na hřišti nebyl hezký fotbal, bylo to bez nasazení a nedokázaly jsme to ani jedna zvednout, takže jsme zklamané,“ uvedla na svazovém webu útočnice Slovácka Jana Žufánková.

Výkon hostujícího družstva tentokrát zůstal za očekáváním.

„Minule jsme tady odehrály dobrý zápas, asi jsme si myslely, že to bude stejné, ale nebylo tomu tak. Bez té tvrdé práce to půjde těžko. Brzké góly Slavie byly nepříjemné, ale celý zápas byl před námi, mohly jsme změnit naši hru. Kdybychom se nedívaly na výsledek, tak nemůžeme odjíždět ani s pocitem, že jsme tu odehrály dobrý utkání,“ dodala smutně.

Slavia se díky výhře posunula na první příčku tabulky, Sparta však má odložené utkání s Libercem k dobru.

1. fotbalová liga žen - nadstavba mistr

1. kolo: SK SLAVIA PRAHA – 1. FC SLOVÁCKO 3:0 (2:0)

Branky: 3. Khýrová, 15. Šurnovská, 88. Veselá. Rozhodčí: Soukupová - Špindlerová, Kánská (Koubová). Žluté karty: Šurnovská, Stackpole, Szewieczková - Krejčířová. Diváci: 100.

Slovácko: Růžičková – Valášková (78, Obadalová), Jelínková, Bláhová, Pěčková – Krejčířová, Jonášová, Ferencová – Jančářová, Žufánková, Polášková (64. Hlaváčová). Trenér: Vlachovský.