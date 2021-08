Mají před sebou nezvyklý start sezony, pořádně nabitý program. Fotbalistky Slovácka vstoupí do první ženské ligy pátečním domácím duelem s pražskou Duklou. V neděli dopoledne pak absolvují testy na covid-19 a večer se vydají na sever Evropy, kde je ve švédském Kristianstadu čeká premiérový kvalifikační turnaj o postup do hlavní soutěže Ligy mistryň.

Fotbalistky Slovácka už v pátek čeká první soutěžní zápas nové sezony. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Bude to fakt hektické, ale snažili jsme se připravit, jak nejlépe umíme. Holky do toho v létě daly všechno. Po kondiční stránce jsou dobře nachystané. Teď jde o to, aby v zápasech nedělaly zbytečné individuální chyby, které nás srazily třeba v generálce proti polskému Górniku Leczna,“ prohlásil trenér Slovácka Petr Bláha.