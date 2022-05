„I když jsme prohráli, výkon z naší strany byl velmi dobrý. Bohužel v závěru nám došly síly. Po vystřídání a zranění jedné hráčky jsme dohrávali v křečích, v deseti, ale nemáme se za co stydět. Byli jsme Spartě rovnocenným soupeřem,“ těší kouče Slovácka Petra Bláhu.

1. fotbalová liga žen, 4. kolo nadstavbové části – mistr:

1.FC Slovácko - AC Sparta Praha 0:2 (0:0)

Branky: 75. Ondrušová, 90.+2. Koubová. Rozhodčí: Adámková - Hausnerová, Uhlířová (Peřinka). Žluté karty: Bielikova - Bartoňová. Diváci: 130.

Slovácko: Růžičková – Valášková (71. Molková), Krejčířová, Sedláčková, Janků (68. Žufánková) – Janíková, Bielikova, Dubcová – Bayerová (46. Pěčková), Waltrová, Polášková (63. Morávková). Trenér: Bláha.

Domácí trenér poslal do utkání téměř stejnou sestavu, které nastoupila před týdnem proti Slavii. Jenom Slovenku Morávkovou nahradila na křídle její krajanka Bayerová.

Byla to právě slovenská reprezentantka, která po rohu Janíkové centrovala do šestnáctky soupeře, dorážející Waltrová ale v zakončení neuspěla.

Moravanky dál hrozily hlavně po standardních situacích. Po nákopu Bielikove z poloviny hřiště střílela Dubcová do boční sítě. Po dalším rohu Janíkové se odražený míč dostal ke stoperce Krejčířové. Její pokus přes hlavu ale skončil těsně nad.

Sparťany pořádně zahrozily až na konci první půle. Dokonce vstřelily gól, který ale neplatil kvůli ofsajdu.

„První půlka byla z naší stany velmi dobrá. Se Spartou jsme hráli vyrovnanou partii. V určitých okamžicích jsme na míči byli asi i lepší. Holky hrály přesně to, co jsme si řekli. Byly poctivé, snažily se být u každého míče. Dařila se nám mezihra, dostávali jsme se do šancí, měli spoustu rohů. Spartu jsme zaskočili tím, jak jsme hráli,“ říká Bláha.

Béčko Slovácka zlomilo odpor Vrchoviny až po změně stran, doma vyhrálo 2:0

Favorit se probral až po změně stran. V úvodu druhé půle zahrozila Dlasková, vedoucí gól Sparty nepřinesla ani sérii rohů, se kterými si dokázala domácí obrana poradit.

Hostující tým udeřil až v 72. minutě, kdy se po přihrávce Sonntagové z levé strany prosadila střídající Ondrušová. Ta skórovala krátce po svém příchodu na hřiště.

Sparťanky se uklidnily, závěr bez problémů zvládly a v nastaveném čase navíc ještě přidaly pojišťující branku, kterou si připsala střídající Koubová. Zkušená třicetiletá fotbalistky po pár vteřinách na trávníku zužitkovala přímý kop a bylo hotovo.

„Ve druhé půlce nám začaly docházet síly, protože před týdnem jsme odehráli těžké utkání se Slavií a bohužel týden nestačil k tomu, abychom dostatečně zregenerovali,“ uvedl Bláha.

Svěřenkyně ale i přes prohru pochválil. „Každá hráčka šla na maximum, dala do toho všechno. Sparťanky měly více sil, nakonec vyhrály zaslouženě,“ uznal Bláha.

Předposlední zápas nadstavbové části sehrají fotbalistky Slovácka v neděli 8. května doma proti Horním Heršpicím. Sezonu pak zakončí o týden později v Praze proti mistrovské Slavii.