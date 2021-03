Poté se vrátila znovu do Slovácka, aby se nakonec přestupový kruh uzavřel návratem zpět do ČSK.

„Je to pro nás obrovská posila do ofenzivní činnosti. Velký dík patří šéfovi našeho klubu panu Josefu Hamšíkovi a také vedení 1. FC Slovácko v čele s Petrem Pojezným za hladký průběh přestupu. Jsme velmi rádi, že fotbalistku s takovými kvalitami můžeme přivítat opět v našem týmu,“ nechal se slyšet Petr Zpěvák, sekretář žen ČSK Uherský Brod.

Útočnice Kristýna Psotková má za sebou úspěšnou kariéru. V sezoně 2014/2015 si pověsila na krk v dresu 1. FC Slovácko zlatou medaili za titul mistra republiky v kategorii juniorek. Klub tehdy dokonce nechal za sebou obě slavná pražská S (Spartu i Slavii).

Vzápětí působila na střídavý start v divizním Uherském Brodě. Premiéru si odbyla 20. února 2015 v přípravném utkání proti druholigovým Horním Heršpicím. Hned v prvním startu se uvedla gólem. V novém týmu se skvěle adaptovala a hned v prvním roce působení se stala nejlepší střelkyní uherskobrodského kádru.

Jejího talentu si všimli také v zahraničí a tak jí přestupové laso hodil slovenský šampion Union Nové Zámky. V jeho dresu si připsala v roce 2015 tři starty v prestižní Lize mistrů proti finskému šampionovi s řadou reprezentantek PK-35 Vantaa, ukrajinskému Charkovu a lotyšskému Rigazu.

Po návratu ze Slovenska zamířila do druholigového Nesytu Hodonín a pak to znovu zkusila v kádru Slovácka, kde si připsala několik prvoligových startů. Následně se rozhodla pro přestup do Uherského Brodu.

„Od šéfa klubu pana Hamšíka nikdy neuslyšíte klišé v podobě, že chceme hrát v klidném středu tabulky. Taková vyjádření on absolutně neuznává. Buď se hraje o postup, nebo o záchranu. Jedině takové zápasy pak mají ten pravý náboj. Pokud se amatérské soutěže přece jen rozjedou, máme v ženách jediný cíl, pokusit se potrápit vedoucí Mutěnice a bojovat o první příčku divize,“ netají se smělým plánem Petr Zpěvák.

„O přestupu jednáme ještě s jednou zajímavou hráčkou, ale jméno prozatím neprozradím. Jak známo konkurence nikdy nespí. Až bude vše hotové, určitě budeme veřejnost včas informovat,“ dodal Zpěvák.