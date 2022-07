„Do Norska se těším. Věřím, že předvedeme to, na co máme a turnaj se nám povede,“ říká Valášková. „Soupeř určitě lehký nebude, ale určitě je hratelný a šance na postup tam jsou,“ míní.

Zápasy v Lize mistryň bere jako svátek, sladký bonbonek za dosavadní práci, čas věnovaný fotbalu.

Na klubové úrovni větší duely nejsou. „Je to pro nás taková odměna a zároveň motivace makat dál,“ říká.

K zápasům v Lize mistryň by připočítala také duely za českou mládežnickou reprezentaci. Souboje se lvíčkem na prsou si rovněž náramně užívala. „To je přece jenom trošku jiná váha,“ míní.

Rodačka z Pašovic fotbal hraje od šesti let. Jako malá začínala s chlapci na vesnici. „K mým úplným začátkům mě přivedl dědeček, který jako jediný hrával fotbal a po kterém jsem nejspíš podědila geny, ale největší zásluhu na mé dosavadní fotbalové kariéře má maminka,“ líčí.

I když v mladších žákyních nastupovala na křídle, později se posunula o něco níž na kraj obrany. „Ve starších kategoriích jsme začaly hrát styl fotbalu, kde hodně vynikal post falešného křídla, který se hodně zapojoval do útočné fáze a to byl právě ten krajní obránce a tam už jsem zůstala. Měla jsem ještě éru středního záložníka, ale to byl jen takový rychlokurz,“ směje se.

Valášková se díky angažmá ve Slovácku přestěhovala do Uherského Hradiště. Byt sdílí s dalšími spoluhráčkami.

Kromě fotbalu jí nejvíce času bere zaměstnání. „Pracuji jako asistentka pedagoga a také vyučuji pár hodin tělesné výchovy na základní škole,“ hlásí.

Byť ve školství patří mezi nováčky a za sebou má zatím první rok, s prací je velmi spokojená.

Skloubit zaměstnání s fotbalem ale není úplně jednoduché, byť se to dvaadvacetileté hráčce zatím daří. „Do práce dojíždím pětačtyřicet minut, takže jsem vlastně od rána až do večera v jednom kole,“ říká.

Život bez milovaného sportu si ale představit nedokáže. V budoucnu by si ráda vyzkoušela něco nového, posunout se zase o krok dál. Přestup do Sparty či Slavie ale poctivou obránkyni nijak zvlášť neláká. „Pokud by se mi to podařilo, tak jedině do zahraničí,“ přiznává s úsměvem.

V nadcházející sezoně ale bude nosit bílý dres Slovácka, kterému by ráda pomohla k dalšímu úspěchu. Děvčata z Uherského Hradiště v letní přípravě dělají vše proto, aby zase nebyla těmi třetími, byť bronz má jistě svoji hodnotu.

„Od nové sezony očekávám zlepšení v zápasech s pražskými S, což velmi úzce souvisí i s vylepšení třetí pozice. Našim cílem je posunout se v tabulce výš,“ prohlásila.

Pomoct ukončit nadvládu favorizovaných pražských týmů by měl i trenér Petr Vlachovský, který po několika letech zase usedl na lavičku žen Slovácka.

„Uvidíme, jak se to v týmu uchytí. Sama věřím, že tyhle změny budou prospěšné,“ dodává.