ROZHOVOR/ V týmu české reprezentace fotbalistek do 19 let patří Zuzana Obadalová z 1. FC Slovácko k těm nejzkušenějším, na kontě má už 25 startů za národní tým a na Euru této věkové kategorie si zahrála už před rokem. Dobře tedy ví, do čeho jde. Výběr trenéra Jana Navrátila bude od středy do neděle usilovat o další účast na šampionátu.

Fotbalistka Slovácka Zuzana Obadalová na srazu české ženské reprezentace do 19 let. | Foto: FAČR

V kvalifikační skupině v Blšanech se český tým postupně střetne s Norskem, Ukrajinou a Francií.

„Šance je vždycky, ale bude to hodně těžké,“ uvědomuje si 19letá fotbalistka. „Ale dáme do toho všechno, budeme bojovat a třeba to vyjde,“ dodává Zuzana Obadalová, kterou letos čeká maturita a po ní chce ve studiu pokračovat. Plánuje, že se stane lékařkou. Ale ještě předtím má jeden pořádně těžký fotbalový úkol, zkusit urvat jedno postupové místo na Euro do 19 let.

Popište nám pocity pár dnů před startem kvalifikačních bojů.

Určitě to bude hodně náročné, protože z nominace vypadlo hodně holek a soupeři jsou těžcí. Když to vezmu popořadě – Norsko, severská země, takže čekám hodně soubojový tým. Pak přijde na řadu Ukrajina, to je velká neznámá a upřímně nevíme, co od nich přesně čekat. No a na závěr Francie, s tou jsme hrály na loňském šampionátu, to je soupeř světových kvalit.

Jak vidíte postupové šance, když na Euro projde jen vítěz skupiny?

Šance je vždycky, ale objektivně vzato je menší než loni. Muselo by se sejít hodně věcí. Jsme realisté, ještě nedosahujeme takových kvalit jako třeba Francie. Ale budeme bojovat a nic nebalíme dopředu.

Co budete považovat za úspěch?

Já nechci naše ambice snižovat, ale primárním cílem bude udržet se v A skupině, to znamená porazit Ukrajinu. S Norskem a Francií uhrát co nejlepší výsledky a případně se porvat o přední příčky.

Zápasy s takovými velikány, jako je Francie, nehrajete každý den. Co vám dají?

Nespočetné zkušenosti, je to jedinečná příležitost posunout se. Takové zápasy vám nic jiného nenahradí. Takhle si můžete zahrát proti holkám, které trénují v profesionálních týmech ve fotbalově TOP zemích.

Hrát se bude v Blšanech, ve vesnickém prostředí s ligovou minulostí. Jak tohle vnímáte?

Je to jiné, než když jedeme do zahraničí, kde býváme povětšinou ve velkých městech a v načančaných hotelech. Ale my jsme na to z Česka zvyklé, takže to není nic neobvyklého. Spíš to může být naše výhoda. Třeba takové Francouzky můžou být zaskočené, že přijedou na vesnici. Mně to přijde v pohodě, stadionek je sympatický. Když přijdou diváci, bude tady dobrá atmosféra.

S 25 reprezentačními starty patříte k nejzkušenějším hráčkám v týmu, odpovídá tomu i vaše role?

Z pozice stopera mám za úkol tým řídit, podporovat holky, stát za nimi.

Sedí vám to?

Myslím, že ano. Vždycky je samozřejmě možnost, aby to bylo lepší. Ale mám už něco odehráno, snažím se holkám pomoct, aby se tady cítily dobře.

Na Euru této věkové kategorie jste si zahrála už loni. Když se ohlédnete, co vám to dalo?

Zjistily jsme, že k TOP týmům máme ještě daleko. Ale byl to neskutečný zážitek, a především cenné zkušenosti. Zahrát si proti Španělsku (0:7), Francii (0:1) a Islandu (0:2) byla velká škola. Jen je škoda, že jsme nevstřelily žádný gól, měly jsme k tomu blízko.

Na klubové úrovni hrajete za Slovácko, potkáváte se s hráči tamního áčka mužů?

Sem tam se vidíme. Ale my máme šatny ve Starém Městě a oni trénují v Hradišti, takže to není tak, že bychom je potkávaly každý den. Jen občas se míjíme při tréninku.

Je z jejich týmu někdo váš idol?

Asi Michal Kadlec, protože je to taky stoper. Hrál dlouhá léta v Německu, za svoji kariéru toho dokázal hodně. Dokonce jsem loni dělala asistentku na jeho kempu, setkali jsme se a prohodili pár vět. I to byl zážitek.

Berete si něco z jeho způsobu hry?

Ono je strašně těžké porovnávat ženský a mužský fotbal. Chlapi jsou silnější, vytrvalejší i rychlejší. Ta hra vypadá úplně jinak, ale snažím se v některých aspektech inspirovat. Hlavně co se týče taktiky a pohybu na hřišti, to je všude stejné.

Trenér Navrátil na vás prozradil, že máte až encyklopedické znalosti…

(usměje se) Takhle úplně bych to neřekla, ale ve škole mi to docela jde. Některé předměty mě baví. Mám to od přírody. Když mě něco zaujme, snažím se toho dozvědět co nejvíc, a nějak mně to utkví v hlavě.

Neláká vás díky tomu účast v nějaké vědomostní soutěži?

Chtěla bych to zkusit. Baví mě třeba Na lovu, dřív jsem sledovala Chcete být milionářem. Zajímalo by mě, jak bych v takové soutěži obstála.

Soutěžíte i se spoluhráčkami z reprezentace?

Máme takové teambuildingy. Většinou je to formou soutěže, není to jen o znalostech.

Vítězíte?

Většinou jo. Holky jsou rády se mnou v týmu. (úsměv)

Prozradíte, co studujete? A čím byste chtěla být?

Letos budu maturovat, jsem na osmiletém gymplu ve Zlíně. A chci ve studiu pokračovat. Díky průměru známek jsem se dostala na medicínu do Brna. Chtěla bych to zkusit, ale nevím, jak to půjde skloubit s fotbalem. Případně bych zvažovala studium v zahraničí, v oboru doktor nebo fyzioterapeut.

Takže vás láká vyloženě lékařství?

Bavilo by mě to. Sice je to hodně učení, ale biologie člověka mě baví. Zajímá mě, jak to celé funguje. A byla by to další velká výzva.