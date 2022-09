"S hráčkou jsme domluveni, že po návratu z Ameriky naskočí rovnýma nohama do divizní soutěže. Věřím, že nám pomůže ještě více zkvalitnit hru záložní řady. Divizní soutěž máme prozatím velmi dobře rozehranou a chceme se udržet až do konce soutěže na předních příčkách. Naším jednoznačným cílem je postup do moravskoslezské ligy žen," uvedl Petr Zpěvák, sekretář ženského a dívčího úseku ČSK Uherský Brod.