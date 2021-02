„Jsem moc ráda, že jsem se dostala mezi tři talenty roku. Moc mě to překvapilo. Ceny si vážím, určitě ji řadím mezi mé nejcennější, hned za ty týmové,“ říká devatenáctiletá fotbalistka.

O svém dalším úspěchu se dozvěděla až z televize. Slavnostní galavečer se totiž kvůli omezením v souvislosti s pandemií koronaviru nemohl konat jako obvykle na pražském Žofíně, ale byl netradiční formou předtočen pro vysílání ČT sport.

„Moc mě to mrzí. Po delší době bych se taky mohla vidět s holkami z jiných týmů anebo potkat známé osobnosti českého fotbalu, což se nestává každý den,“ prohlásila brněnská rodačka.

I když byla o zážitek stejně jako další ocenění sportovci ochuzená, přenos si ujít nenechala. „Bylo to sice něco jiného, než na co jsme zvyklí u takových akcí, ale myslím si, že si s tím všichni dobře poradili. Přenos se mi líbil. Pan Horváth byl vynikající a v roli moderátora bychom ho mohli vídat častěji,“ přeje si sympatická blondýna.

Podobné akce má ráda. Nastrojit se do šatů, jít do společnosti, s tím žádný velký problém nemá. Události spojené s různým vyhlašováním a předáváním cen bere jako svátek. Příjemnou odměnu za celoroční práci. „Vnímám to pozitivně,“ souhlasně přikyvuje. „Myslím si, že to motivuje mladé hráčky k ještě větší pracovitosti a nasazení,“ přidává.

Fotbalistky si oceněných hráček a trenérů všímají, také Jelínková přijala pár gratulací. „Ozvali se hlavně mí nejbližší, spoluhráčky a trenéři,“ přiznává. „Ohlasy byly pozitivní, ale všeho s mírou. Teď je potřeba se dobře připravit na ligu,“ ví dobře.

Čas bez fotbalu mladá stoperka těžce nesla. „Bylo to pro mě dost náročné, hlavně když se nemohlo společně trénovat a připravovali jsme se pouze individuálně, ale to není ono,“ líčí.

V době, kdy nesměla na trávník, hrozně trpěla. Proto už netrpělivě vyhlíží únorový restart ženské ligy. „Start ligy se konečně blíží. Těším se na zápasy a doufám, že vše zvládneme a udržíme si třetí místo v tabulce,“ přeje si na závěr.

Autor: Milan Těthal