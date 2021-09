„Přiznávám, že po skončení prvního zápasu proti Bordeaux jsem se na hřišti neskutečně rozplakala. Byly to tak silné emoce. Nešlo to zastavit. Ale i přes porážku to byly spíše slzy štěstí a hrdosti,“ líčí v rozhovoru pro Deník opora Slovácka Kristýna Janků.

Smutek na sedmadvacetiletou fotbalistku dolehl až následující den. „To mi nejspíš teprve došlo, že nepostupujeme do další fáze, z čehož jsem byla pochopitelně smutná,“ říká sympatická sportovkyně, která v ligovém klubu z Uherského Hradiště nově vypomáhá i v oddělení marketingu a obchodu.

Jak zpětně hodnotíte premiérovou účast v Lize mistryň?

I s odstupem času naši účast v Lize mistrů hodnotím určitě pozitivně a to po všech stránkách. Myslím si, že jsme naši přípravu na tato utkání potvrdily i v obou zápasech, kde jsme podaly skvělý týmový výkon a po taktické stránce jsme podle mě byly výborně připravené a plnily jsme, co jsme si řekly.

Co vám vlastně zápasy s evropskými týmy ukázaly?

Že jsme schopné hrát i takovéto zápasy na evropské úrovni. Samozřejmě individuální kvalita byla na straně soupeřek, zejména tedy hráček Bordeaux, ale oba naše zápasy v Lize mistryň nám ukázaly, jakého výkonu jsme jako tým schopné. Z naší strany bylo podle mě k vidění neuvěřitelné nasazení, bojovnost, táhnutí za jeden provaz a soustředěnost po celou dobu utkání. Jsem neskutečně hrdá na celý náš tým, na to, co jsme ve Švédsku předvedly, a jak jsme se v Lize mistryň premiérově prezentovaly.

Byl oproti české lize velký rozdíl ?

Úplně jiný level! V rychlosti, kvalitě, soubojích, kondiční náročnosti, prostě ve všem. Proto právě se od našich výkonů v Lize mistrů musíme odrazit a pokračovat v nastoleném trendu i v domácí soutěži. Tak, abychom si Ligu mistrů zahráli i příští rok!

Mrzelo vás hodně, že jste oba zápasy ve Švédsku těsně prohrály?

Samozřejmě. Když se na ty výsledky podíváme zpětně, tak pouhý jednobrankový rozdíl zamrzí, ale musíme být objektivní a uznat, že soupeřky vyhrály zaslouženě. Kdyby se zápasy mohly hrát na remízu, tak si myslím, že by oběma utkáním slušela, ale tady to bylo buď všechno, nebo nic. Navíc když jsme s Bordeaux v nastavení vyrovnaly, tak po gólové radosti jsem si uvědomila, že to prodloužení vlastně nezvládnu. (smích) Samozřejmě euforie by mi ještě nějaké síly dodala. Ale musím uznat, že už těch pětadevadesát minut bylo hodně náročných.

Co vám chybělo k tomu, abyste francouzského favorita přetlačili?

Určitě nám chyběly gólové šance. My jsme jejich branku příliš neohrozily. Chyběl nám větší klid na míči a hlavně v útoku balon podržet. V utkání proti Bröndby jsme už útočných akcí měly více. Gól jsme vstřelily po hezké akci z levé strany, ale jeden byl bohužel málo. Nejspíš v tom sehrály roli i zkušenosti nebo spíše nezkušenosti s takovými zápasy, kdy naše produktivita musí být stoprocentní.

Jaké jste měla pocity, když při nástupu na trávník hrála hymna Ligy mistryň?

Ach, jen si na to vzpomenu a mám znovu husí kůži po celém těle a slzy v očích! Já tedy věděla, že to pro mě bude silný zážitek, takže jsem si ji raději pustila už na hotelu, aby mě to těsně před zápasem úplně nesemlelo, takže jsem si ji při nástupu už jen užívala a to tak, že na dvě stě procent! Hymna je od letošní sezony nová a je naprosto boží! Neskutečný pocit stát na hřišti, v dresu, při hymně mistrů a za pár okamžiků změřit síly s jedním z nejlepších francouzských celků. Neuvěřitelný pocit, který si budu pamatovat do konce života a jsem opravdu vděčná, že jsem tohle mohla zažít. Jen odpovídám na tuhle otázku a všechny ty pocity se mi vybavují znovu a opět se mi lesknou oči, pardon. Neskutečně silný zážitek! Chci ho zažít znovu!

Jak byste popsala stadion, zázemí?

Hráli jsme na takovém menším stadionu, pro ženský fotbal podle mě ideální. Bylo vidět, že je nový, takže všechno bylo v perfektním stavu. Hřiště byl prý nějaký mix přírodní trávy a umělky, takže i když tam před i během zápasu hodně pršelo, pořád se na tom dalo v pohodě hrát. Jediné, co stadionu chybělo, byli diváci, což mě mrzelo hodně. Těšila jsem se, že pokud budeme hrát v cizině, zažijeme atmosféru plného stadionu, která by celý zážitek ještě umocnila. Ale jsem ráda, že nás z tribuny podporovalo alespoň pár známých tváří, včetně vedení našeho klubu, toho si moc ceníme.

Fotbalistky Slovácka na turnaji Ligy mistryň prohrály oba zápasy.Zdroj: 1. FC Slovácko

Jak náročná byla cesta autobusem? Sebrala vám hodně sil?

Cesta byla překvapivě v pohodě. Myslím, že jsme ji zvládly dobře. Vyjížděly jsme v neděli o půlnoci a pak v pondělí jely celý den, celkem asi nějakých jednadvacet hodin, ale všem nám to docela rychle uteklo. Řidiči se s námi docela neloudali, takže jsme byli všude s předstihem. Největší problémy možná byly na trajektu, který ne všichni snášeli úplně dobře (úsměv). To spíše cesta zpátky se zdála delší. Zastávky samozřejmě byly docela pravidelné, většinou na půl hodinky, největší byla právě až při čekání na trajekt v německém Rostocku.

Mrzelo vás hodně, že jste do Švédska neletěly?

Samozřejmě se nám to ze začátku moc nezamlouvalo a rády bychom letěly letadlem, ale jsou věci, které prostě musíte přijmout a nenechat se jimi ovlivnit. Nakonec jsme to bez problému zvládly.

Co všechno jste na severu Evropy kromě stadionu a hotelu viděly? Měly jste možnost si projít město, ochutnat švédskou kuchyni?

Jak by řekl tréňa, nepřijeli jsme tam na výlet (smích). Navíc skrz UEFA nařízení nebyl ani na nějaké poznávání Švédska prostor. V den zápasu jsme byly před zápasem akorát na výklusu a protažení v parku kousek od hotelu. A den po zápase jsme jeli asi na hodinovou procházku k moři. Jinak jsme byly v tzv. bublině na hotelu a ven se dostaly maximálně na testy na hotel, který byl od toho našeho vzdálený asi pět minut pěšky. A pak na tréninky a zápasy. Jídlo na hotelu bylo připravováno podle našeho jídelníčku, takže žádné typické švédské jídlo jsme neochutnaly, ale nutno říct, že na hotelu vařili opravdu skvěle.

Jak tráví fotbalistky volné chvíle? Kluci třeba paří playstation, sledují filmy, seriály? Jste na tom podobně?

Mou spolubydlící byla Markéta Klímová, nejlepší hráčka prvního utkání! Ve volném čase jsme většinou hrály různé stolní hry, jako dixit nebo třeba karty. S děvčaty jsme se scházely na pokoji nebo ve společenské místnosti, kde byl i ping-pong, poslouchaly hudbu a také jsme naplno využívali péče našich fyzioterapeutů a masérů, u kterých bylo stále plno. (úsměv) Právě jim patří velké díky za to, jak se o nás starali. A to platí pro celý náš realizační tým, který nám po celou dobu zajistil maximální komfort. Speciálně bych ještě ráda poděkovala našemu manažerovi Míšovi Kvapilovi, který se společně s bývalou hráčkou Slovácka a současnou delegátkou UEFA Verčou Hoferkovou výrazně podílel na organizaci nejen před odjezdem, ale také na místě, šlo mu to naprosto fantasticky, děkujeme!

Přivezla jste si domů kromě zážitků i nějaký suvenýr na památku?

Zážitek z odehraných zápasů a celkové atmosféry Ligy mistrů určitě nic nepředčí a na památku to je určitě to nejcennější. A jinak je zážitků určitě několik, ale spíše jde o takové ty srandičky v týmu. (úsměv) A suvenýr mám vlastně taky – mušli z pláže (smích).

Jak moc vás naštvalo, že jste museli po návratu do Česka do karantény?

Dopředu jsme o tom moc nevěděly. Spíše se o tom diskutovalo s blížícím se odjezdem domů, ale oficiálně nám to oznámili až při návratu domů. Nejvíce mě na tom štvalo to, že se nám odložil víkendový zápas a ještě proti Spartě. Po zápasech proti Bordeaux a Bröndby jsme si na ně věřily a chtěly jsme si udržet zápasovou úroveň z evropské scény. Nevadí, tak to odnesou v náhradním termínu. (úsměv)

Takže věříte, že vám získané zkušenosti pomohou v ligových bojích a letos budete ještě víc prohánět Spartu a Slavii?

Ano, věřím a doufám, že tomu tak bude! Rozhodně nám tato zkušenost v nejprestižnější evropské soutěži dodala potřebné sebevědomí a přidala na motivaci pražská S ještě více potrápit. Zároveň jsem zvědavá, jak nyní utkání proti Spartě a Slavii budou vypadat. Samozřejmě nemůžeme čekat, že se hned budou dít zázraky, ale pomoct nám to určitě může. Já osobně se na utkání už moc těším! Ráda bych s týmem slavila další úspěch.

Fanoušci vám mohou zase vidět na stadionu i při zápasech mužů Slovácka. Jste ráda, že vás vedení klubu zase oslovilo? Co vůbec máte na starosti?

Ano. Opět mám v klubu i jinou funkci, než jen jako hráčka. Jsem moc ráda, že jsem se dostala na pozici, která mě baví, takže se na spolupráci na této úrovni těším! Kdyby mě to nebavilo, tak to ani nedělám. Působím částečně v oddělení marketingu a obchodu, takže mám na starosti různé marketingové záležitosti, organizaci a koordinaci různých událostí, propagaci, komunikaci s partnery, poločasové soutěže při domácích utkáních a podobně.