„V hledišti seděli předsedové okresů, krajů, další funkcionáři a hosté. Všem nám tam pouštěli předtočený medailonek. Bylo to hezké. Jsem rád, že na nás nikdo nezapomněl a že se o úspěchu dál mluví a píše. Za mě to byla super akce, moc jsem si to užil,“ přidal.

Člena výkonného výboru Zlínského KFS a šéfa divizního Holešova na pódium doprovázel záložník Hluku Roman Sopůšek.

Společně pak od hejtmana Královehradeckého kraje Martina Červíčka převzali cennou trofej. „Pořadatelé po nás chtěli nejstaršího hráče a borce z nejnižší soutěže a právě Roman oba požadavky splňuje,“ usmívá se Labancz.

Do Trutnova odjel i úspěšný trenér Lukáš Motal, galavečera se zúčastnili také předseda Zlínského KFS František Hubáček a svazový sekretář Radovan Lukáš.

Navštívili jsme: Žákovský výběr Zlínska skončil na halovém turnaji v Hluku třetí

Ti všichni mají z úspěchu krajského týmu velkou radost.

„Je úžasné, co jsme společně dokázali. Když jsem si vzal Regions' Cup na starosti, ani ve snu by mě nenapadlo, že dokážeme dojít až tak daleko,“ prohlásil Labancz.

„V amatérském fotbale je ME Regions' Cup nejvíc, co můžete hrát a v neposlední řadě je to neskutečná prezentace samotného kraje. Nevybavuji si totiž žádný jiný sport, kde by reprezentace z jednoho kraje reprezentovala svůj kraj na úrovni mistrovství Evropy,“ pokračuje.

Galavečer Našeho fotbalu oceňuje tradičně nejlepší hráče a trenéry v kategoriích mládežnického, ženského i neprofesionálního fotbalu. Vyhlašují se mimo jiné také nejlepší hráči futsalu, plážového fotbalu a své ocenění si každoročně odnášejí i nejlepší trenéři. Slavnostní vyhlášení anket za rok 2022 se uskutečnilo poprvé jinde než v pražském Žofíně, ceny se tentokrát předávaly ve Společenském centru Trutnovska. Příští rok by se slavnostní akce měla uskutečnit ve Zlíně! „Na svazu už je to odsouhlaseno, od FAČR to máme přislíbeno, tak snad to klapne, protože pro celý region by to byla veliká událost,“ míní Labancz.

Mistrovství Evropy však bude ještě významnější akce. Dvaapadesátiletého činovníka znepokojuje pouze doposud neznámý přesný termín a dějiště šampionátu, který se koná letos v létě.

„Už jsme z toho všichni docela nervózní,“ přiznává Labancz. „Jsme amatéři, potřebujeme si nahlásit dovolenou, zařídit se na prázdniny. Opravdu není sranda odjet na dva týdny pryč,“ upozorňuje.

Jisté je, že v Česku se finále hrát nebude.