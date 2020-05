Se svými svěřenci v době největší krize v kontaktu nebyl ani je nezatěžoval žádnými úkoly. Věří, že čas na přípravu je dostatečně dlouhý.

„Květen bude takový náběhový. V červnu chceme sehrát dva až tři přípravné zápasy. S koncem školního roku tréninky na chvíli zastavíme a na dva až tři týdny dám klukům zase volno. Až v červenci začneme s klasickou přípravu na další sezonu,“ informuje Zicha.

Šestatřicetiletý trenér zatím nechce moc dopředu plánovat. Situace se podle něj totiž neustále mění a vyvíjí.

„Navíc nyní jsou povolené sportovní akce jenom do stovky lidí a bez přítomnosti diváků. Nerad bych se dostal s někým do konfliktu kvůli tomu, že na zápas se přijde podívat pár příznivců. Proto čekám až vláda uvolní opatření a povolí více lidí na jednom místě,“ vysvětluje a věří, že další soutěžní ročník se rozjede stejně jako v předcházejících letech v polovině v srpna. „Žádné informace k tomu ale nemám,“ uvedl.

Šumice zatím ani nevědí, s jakým kádrem půjdou do nové sezony v první A třídě. Kouč Zicha totiž bude se svěřenci mluvit až po návratu na trávníky. „Máme měsíc a půl na to, abychom se s kluky pobavili a mužstvo poskládali,“ uvědomuje si.

Převratné změny ale neočekává. Žádný z hráčů konec kariéry neohlásil, o odchodech taky mladý trenér nic neví. „To se kdyžtak dozvím až nyní. Víc než dva měsíce jsem se s kluky o fotbale nebavil. Každý měl svých starostí dost a sport byl až na poslední koleji,“ říká Zicha.

Ten zatím důsledky pandemie koronaviru až tolik nepociťuje. „Akorát co vím, tak někteří kluci si brali v práci dovolenou nebo byli chvíli doma, ale tak to je i jinde. Teď se to pomalu vrací do starých kolejí a nikdo neví, co bude. Všichni si musíme počkat,“ ví Zicha.