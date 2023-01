„Nemám pocit, že by Osvětimany měly divizní ambice. Od nikoho z klubu jsem to neslyšel. V rámci našich časových možností k tréninku a cestování na zápasy to ani nevidím jako reálné,“ přiznal gólman Petr Chvojka jinak ambiciózního klubu, který pod trenérem Pavlem Němčickým vyznává ofenzivní pojetí hry.