Tvrdoň působil jako předseda dlouhých čtrnáct let. V roce 2008 převzal oddíl po známém podnikateli Františku Háblovi, jehož firma Dobet fotbal v obci na Slovácku dlouho sponzorovala.

Nyní předal štatefový kolík mladší generaci. „Únava materiálu. Už toho na mě bylo moc,“ tvrdí dvaapadesátiletý obětavec. „Jsem tady od roku 1998. Nejsem jenom funkcionář, ale i trenér mládeže. Taky jsem se staral o hrací plochu, ekonomiku klubu. Příští rok už by to bylo čtvrt století, což je hrozný pojem. Cítím, že to potřebovalo nějakou změnu, nový impulz,“ vysvětluje.

Nový výkonný výbor FK Ostrožská Nová Ves

Složení: Ladislav Beníček, Lukáš Franta, Josef Jurásek, Rostislav Kreisl, Radomír Nikl

Od problémů ale rozhodně neutíká, fotbal v Ostrožské Nové Vsi bude dál sledovat a fandit mu. „Klukům jsem slíbil, že se na mě mohou kdykoliv se vším obrátit, rád jim pomohu,“ říká.

„Už se těším na to, až přijdu na hřiště, zaplatím si vstupné, dám si klobásu, pivo a konečně se podívám v klidu na fotbal. Doteď jsem dělal vše kolem a neměl čas ho pořádně sledovat,“ přidává.

Společně s Tvrdoněm nepokračují ani Radek Zálešák starší, Martin Voráč a Milan Bouchal. Ve výboru zůstává jenom Radomír Nikl a Rostislav Kreisl. Posledně jmenovaný však již nebude jednatelem oddílu.

Novinkou je, že nový výkonný výbor bude pouze pětičlenný. Nováčky jsou Ladislav Beníček, Lukáš Franta a Josef Jurásek.

„S kluky moc nevíme, co nás čeká. Tři z nás jsou úplně noví. Ti starší nám budou muset hlavně s legislativou pomoct. Víme, že je potřeba zajistit finance a dát dohromady především mládež. Hlavně žáky a dorost. Zde nás tlačí bota nejvíc,“ cítí Beníček.

Lídra krajského přeboru Strání opouští hráči. Stále však chce postup!

Kdo bude nový předseda, zatím není jisté. „Fakt nevím,“ krčí rameny bývalý hráč Slovácké Slavie Uherské Hradiště.

Nový výbor se poprvé sejde v lednu po novém roce a na schůzi si zvolí svého šéfa.

Dalším zásadním úkolem pro zimu je sehnat nového kouče pro první mužstvo. Voráč totiž skončil, o jeho nástupci se teprve jedná.

Vedení klubu také ví, že pokud chtějí v Ostrožské Nové Vsi udržet krajskou soutěž, musí mužstvo doplnit.

Už na podzim totiž odešel do sousedního Uherského Ostrohu dlouhodobě nejlepší střelec Martin Zálešák, tým odehrál spoustu zápasů bez náhradníků. „Dva nebo tři hráče musíme přivést, aby se to dalo nějak dohromady,“ cítí i Beníček, jenž taky pár zápasů odehrál a pokračovat chce i na jaře. Tedy pokud mu to zdraví dovolí.

„Už i někteří kluci mi přislíbili pomoc, ale je to až od léta,“ přiznává. „Uvidíme, koho se nám podařit sehnat už teď v zimě. Ve stávajícím složení patříme k hlavním aspirantům sestupu. Pokud se to nepodaří zachránit, holt budeme pokračovat v okresním přeboru,“ pokračuje.

Problémy v Ostrožské Nové Vsi nemá ale pouze první mužstvo, hráči a kvalifikovaní trenéři scházejí také u mládeže. Dorost je spojený se sousedním Uherským Ostrohem, žáků bylo na podzim deset. V oddíle dobře funguje snad jenom přípravka, kterou právě Beníček dříve taky pár roků vedl.

„Musíme využít její potenciál. Máme v ní téměř padesát dětí a my potřebujeme, aby u fotbalu a v klubu zůstaly a pokračovaly dál. Chceme si vychovat vlastní hráče, abychom nemuseli shánět a platit cizí,“ říká.

Všichni ale ví, že práce s mládeži je nesmírně těžká a nevděčná. „Víme, že to nepůjde hned,“ poznamenal Beníček.

Ondrůšek je po pěti letech zpátky v Nivnici. Shání posily, chce vybudovat partu

V Ostrožské Nové Vsi mu schází větší zápal, nadšení. Ani bývalí hráči nechodí na zápasy jako v okolních obcích. „Dědina, která má víc než tři tisíce obyvatel, by si zasloužila lepší fotbal. Vždyť dřív se tady za jiných podmínek hrával i krajský přebor, muži měli i béčko,“ připomíná.

Součástí páteční valné hromady, kterou navštívilo dvaadvacet členů spolku starších osmnácti let a také místostarosta obce Jaromír Lažek, bylo i ocenění talentovaných mládežníků. Míč z rukou končícího předsedy Tvrdoně obdržely naděje z přípravky Tomáš Pres s Jiří Bezděkem a šikovný žák Erik Grebeníček.