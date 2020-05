„Raketu vzalo do ruky jedenáct hráčů. Hráli jsme mezi sebou dvouhry i čtyřhry,“ hlásí kouč Ořechova Jaroslav Hastík.

Známý fotbalový funkcionář celou situaci kolem pandemie považuje za šaškárnu, proto se k různým restrikcím a zákazům snažil přistupovat co nejvíce s rozumem. S tréninkem však Ořechovští začali až po rozvolnění opatření. Nejprve se někteří hráči připravovali individuálně, pak přešli na týmový trénink, když se prvně scházeli jen po skupinkách, v téměř normálním režimu se připravují poslední dva týdny.

Nyní sedmý tým I. B třídy skupiny C plánuje sehrát přípravné zápasy. Dohodnuté má už čtyři duely. Hned dvakrát se fotbalisté Ořechova utkají s Buchlovicemi, jednou vyzvou Nedakonice a Zlechov. „Zápasy sehrajeme od třicátého května do jednadvacátého července,“ informuje Hastík.

Do té doby bude účastník nejnižší krajské soutěže trénovat dvakrát týdně. „S účastí je to zatím všelijaké. Zdravé jádro chodí poctivě, jiné kluky jsem ještě neviděl. Přesto věřím, že se to bude jenom zlepšovat. Motivací do další práce by mohly být právě přípravné zápasy,“ doufá Hastík.

Kádr Ořechova zatím mnoha změn nedoznal. Jediným potvrzeným nováčkem je Martin Martykán z Polešovic, který tým posílil ještě na konci zimní přestávky. V jednání je i příchod dalších dvou hráčů. Ty ale kouč Hastík stejně jako některé kluky z dorostu bude teprve testovat.

V mužstvu nikdo neskončil, jenom David Sklenka zvažuje konec kariéry. „Byla by velká škoda, kdyby končil za takto podivných okolností,“ myslí si Hastík. „Věřím, že si to ještě rozmyslí a alespoň půl sezony s námi ještě zůstane,“ přidává.

Jinak všichni veteráni, včetně kanonýra Kowalíka, budou dál hrát. Cílem Ořechova je přestárlé mužstvo postupně a systematicky okysličit a omladit. „Uvědomujeme si, že máme v soutěži jeden z věkově nejstarších týmů. Uvidíme, jak se nám to bude dařit,“ pronesl Hastík.

Zkušený pětašedesátiletý je ale hlavně rád, že gró mužstva zůstalo pohromadě a má chuť se dál zlepšovat a posouvat.

V Ořechově se nyní mohou pochlubit nádherným trávníkem. Právě s hrací plochou v obci na Uherskohradišťsku dlouho bojovali, pomohla jim až dlouhá přestávka. „Hřiště prošlo údržbou, povedlo se napojit vodu i elektřinu, navíc pomohly deště. Nyní sklízíme plody. Brankoviště jsou kompletně zatravněná, trávník je celkově nádherný. Lepší v Ořechově nikdy nebyl,“ tvrdí Hastík.