Slovácký klub má za sebou těžký týden. Účastníka I. A třídy zasáhla zpráva o úmrtí Iva Černého. Někdejší fotbalista a dlouholetý předseda oddílu zemřel před týdnem v neděli 7. dubna. Velký kunovický srdcař a obětavý činovník podlehl zákeřné rakovině, bylo mu teprve 55 let.

I. A třída sk. B, 17. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – TJ SOKOL ÚJEZDEC 3:1 (0:0)

Branky: 62. Jan Zámečník, 80. Radek Polách, 90. Jiří Perůtka – 76. Jan Solařík z penalty. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 172.

Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek přímo na hrací ploše. Na Bělinku dorazilo několik stovek bývalých i současných hráčů, trenérů, funkcionářů a fanoušků nejen Kunovic, ale i sousedních oddílů. Všichni vzdali hold Černému, který pro tamní klub udělal maximum.

Nedělnímu utkání předcházela minuta ticha, na tribuně visel černý prapor. Chmury a smutek se pokusily rozehnat fotbalisté, v první půli jim to ale moc nešlo.

Favorizovaní domácí sice od začátku střetnutí drželi balon ve své moci a kombinovali, k výraznějšímu ohrožení hostující branky se ale nedostali.

V úvodních dvaceti minutách pálili z dálky Polách se Zámečníkem, jinak Kunovice příliš nebezpečné nebyly.

„Věděli jsme, že k nám Újezdec nepřijede s ofenzivní taktikou, že se zaměří více na obrannou fázi. Nepředpokládal jsem ale, že soupeř bude celý zápas takto zalezlý a v deseti hráčích odehraje celé utkání na vlastní polovině. My jsme s tím měli problém,“ přiznává kouč Kunovic Jiří Vojtěšek.

VIDEO: Podívejte se penaltový zákrok, pokutový kop i strkanici ve Zlechově

Jeho tým se prvním poločasem protrápil, byť snaha se domácím borcům upřít nedala. „Hru jsme sice točili z jedné strany na druhou, ale moc se nám to nedařilo,“ připouští Vojtěšek.

Kunovice se po přestávce vrátily k osvědčenému systému se čtyřmi obránci, hra jim fungovala již lépe než v první půli.

Kunovice šly do vedení po hodině hry, kdy se prosadil Zámečník. Šikovný mladík měl prsty i v dalších akcích, spoluhráči ale jeho průniky a přihrávky nezužitkovali. „Moc tomu nechybělo, aby to kluci dorazili do prázdné branky,“ říká Vojtěšek.

Kunovičtí ovšem další akce nedohráli a čtvrt hodiny před koncem po ojedinělém výpadu inkasovali branku na 1:1.

Faul Horáčka na střídajícího Vaculu potrestal Solařík. Újezdec v tu chvíli sahal po cenném bodu, závěr ale nezvládl.

Nejprve se v 80. minutě parádně trefil Radek Polách, kunovický triumf završil Jiří Perůtka.

„Zápas rozhodla naše efektivita, krásné střely, matadoři,“ pochvaloval si Vojtěšek.

„Radku Poláchovi se v týdnu smějeme, že to na trénincích střílí na Panský dvůr nebo do zahrad, asi si z toho něco vzal a proti Újezdci se hezky trefil. Byla z toho důležitá a vítězná branka,“ vyzdvihl Vojtěšek.

„Jirka Perůtka pak mladým klukům v poslední minutě ukázal, jak se podporuje útok a po čtyřicetimetrovém sprintu proměnil své sólo ve třetí gól,“ přidal spokojeně.

Slovácko ubíjí rychlý pád. Ztrácíme respekt soupeřů, cítí kapitán Daníček

Zatímco Kunovice zvítězily i ve čtvrtém jarním duelu, Újezdec venku vyšel naprázdno a je dvanáctý.

„Soupeř byl kvalitní. Byl lepší, fotbalovější, vyhrál zaslouženě. Mě jenom mrzí, že jsme mu branky nabídli vlastními chybami sami. Remízu jsme mohli při troše štěstí uhrát, Kunovice ale potrestaly všechny naše zaváhání na sto procent,“ štve hostujícího kouče Jiřího Vystrčila.

S přístupem hráčů, kteří těžké utkání zvládli po fyzické stránce velice dobře, byl spokojený. „Obrana nám celkem fungovala, vzadu jsme byli kompaktní, srazily nás individuální chyby,“ posteskl si.

Újezdec to směrem dozadu odmakal, v ofenzivě byl ale neškodný. „Velké šance kromě penalty jsme neměli. Jenom nějaké náznaky, ale ty jsme nedotáhli do žádného zakončení,“ dodal smutně Vystrčil.

Hostům v nedělním utkání scházeli Pěnička se Smejkalem a Gazdíkem, Kunovice nastoupily bez mladíka Králíka i mladíka Obal, kterého po lehčím otřesu mozku a dohodě s rodiči nechali odpočívat. Nebyli ani Velecký s Salayem. Horáček hrál s teplotami.