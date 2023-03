„Společnými silami chceme kunovický fotbal pozvednout a vychovávat mladé hráče pro první mužstvo,“ říká Pavel Němčický.

Bývalý ligový záložník Synotu či Liberce tak má ve fotbale další funkci. Ve Slovácku totiž vede třetiligovou juniorku, navíc jako hlavní trenér působí v Osvětimanech. K tomu od pátku šéfuje kunovickému klubu.

„K oddílu mám vztah, vyrůstal jsem tady, takže mě přemlouvat nemuseli. Tím, že do toho šel i pan Skopal, tím to bylo hodně ulehčené,“ uvedl Němčický.

Že by se ale z klubu stalo Slovácko C, prý nehrozí. „To v žádném případě. Kunovice jsou samostatný subjekt, který maximálně podpoříme,“ prohlásil Skopal.

Nový výkonný výbor Fotbal Kunovice

Předseda oddílu: Pavel Němčický

Místopředseda oddílu: Vítězslav Skopal

Další členové: Ivo Černý, Petr Gabriel, Jiří Chramcov

Spolumajitel prvoligového Slovácka a stoprocentní vlastník společnosti Solar Global, jednoho z největších provozovatelů solárních elektráren v Česku, se kolem kunovického fotbalu pohybuje již patnáct let, nyní bude i členem výboru.

„Mám pět dětí a všichni čtyři kluci chodili do fotbalu. Říkal jsem si, že klub potřebuje nějakou novou energii. Chci, abychom zdejší fotbal dál rozvíjeli a posunuli jej dál. Hlavní je, aby fungovala mládež, aby v klubu bylo co nejvíce dětí,“ přeje si nejen Skopal.

Samozřejmě nové vedení vnímá i složitou situaci prvního mužstva, které je po podzimu v krajské I. A třídě skupiny B s pouhými osmi body poslední.

Do Šumic se z Rakouska vrátil zkušený Dvořák, Ivan Pilka bude chybět celé jaro

„Chceme mu pomoct, ale primárně se chceme zaměřit na mládež, aby to fungovalo. Aby děti neodcházely jinam, ale zůstávaly v Kunovicích, kde budou mít patřičné zázemí,“ prohlásil Skopal.

Kunovice nechtějí jít cestou jiných oddílů, které se v minulosti díky posilám vyšvihly z okresních soutěží třeba až do třetí ligy nebo divize. Takové plány na Bělince zatím nespřádají.

„Chceme růst postupně, aby byl vývoj přirozený,“ tvrdí Skopal. „Nenakoupíme okamžitě deset hráčů a nebudeme chtít jít hned do divize. To rozhodně ne,“ přidává.

Nové vedení klubu ale nespí a nějaké hráče již oslovilo. „Jsme poslední, takže se chceme zachránit. Někdo určitě přijde, protože kádr potřebujeme posílit, doplnit. V létě je ale volné přestupové okno, bude se vyjednávat lépe. Každopádně bláznit nebudeme, chceme dát hlavně příležitost mladým hráčům. Co se bude dít dál, ukáže až čas,“ uvedl Němčický.

Nivnice má smůlu. Hruboš dal přednost Strání, kam se vrací po půl roce

Zatímco Kunovice v zimní pauze převzal kouč Jiří Vojtěšek, trenér Slovácka B dál zůstává i v Osvětimanech, které na jaře povede v krajském přeboru. Jak to ale bude od příští sezony, pětačtyřicetiletý patriot netuší.

„Teď nedokážu říct, jak to bude. Odnikud neutíkám, ale je časově náročné všechno skloubit. V sobotu ale normálně jedu s týmem do Mutěnic,“ říká s úsměvem.

Ve výkonném výboru kunovického fotbalu dál nepokračují Zdeněk Černý a Dana Fišerová. Známá funkcionářka přitom působila ve výboru od roku 2009, nyní už ale nekandidovala. „Už mi to stačilo,“ vysvětluje s úsměvem.

„Práce bylo spousty, ale i díky pomoci a podpoře dalších lidí a města Kunovice jsme to všechno zvládli. Novému výboru chci do práce, která nebude vůbec jednoduchá, popřát hodně zdaru. Já to za těch pětatřicet let, co v klubu působím, mohu jedině potvrdit,“ dodala závěrem.