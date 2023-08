Fotbalisté Hluku souboj o první místo krajského přeboru Zlínska nezvládli. Spartak ve středeční dohrávce 1. kola prohrál s jiným nováčkem z Hrachovce 1:3 a poprvé po postupu z I. A třídy neuspěl. Porážku hostů až v závěru mírnil z penalty Jan Dohnal.

Fotbalisté Hluku (fosforové dresy) v krajském přeboru Zlínska poprvé prohráli. | Foto: Deník/Libor Kopl

Hlucké fotbalisty přivítalo na Valašsku pěkné vesnické hřiště s novými moderními šatnami a také pošmourným počasím, které však bylo na celé Moravě.

Krajský přebor, dohrávka 1. kola -

SK HRACHOVEC - TJ SPARTAK HLUK 3:1 (2:0)

Branky: 14. Jindřich Vrána, 38. Valerii Bodnia, 68. Tomáš Šimoník Tomáš vlastní - 89. Jan Dohnal z penalty. Rozhodčí: Filgas – Kovář, Filák. Diváci: 200.

Od začátku se hrálo velmi opatrně. Domácí hráli rychle, koncentrovaně a hlavně vynikali velkou bojovností. My jsme hráli typickou svoji hru na rozehrávce zezadu. První vzrušení přinesla 14. minuta. Domácí kopali trestný kop skoro z poloviny hřiště. Míč šel do pokutového území, před gólmanem Pěgřimem se odrazil. Jednička Hluku však míč nezkrotila a Vrána zblízka dorazil balon do sítě.

Ve 20. minutě se ocitli před brankou domácích Zelinka s Dohnalem. Tak dlouho si však dávali přednost, až šanci promarnili. Další příležitost hosté zahodili o chvíli později. „Mohlo být srovnáno,“ ví dobře trenér Hluku Aleš Zlínský.

Přišla však 38. minuta. Domácí kopali roh, na přední tyči hostující obránce míč netrefil a za ním stojící Ukrajinec Badnia upravil na 2:0.

Hlučané mohli snížit chvíli před koncem poločasu, Hrachovec ale neinkasoval. „Druhý poločas byl obdobou prvního. Moc šancí nebylo ani na jedné, ani na druhé straně,“ říká Zlínský.

Snížit mohl Sopůšek, ale na malém vápně soupeře trefil balon velmi zle. Potom domácí kopali pokutový kop za faul Skovajsíka, ale Pěgřim se tentokrát vyznamenal. V 68. minutě domácí úřadovali v pokutovém území Spartaku, až to vyřešil Šimoník, který nešťastně tečoval míč do vlastní sítě.

Tím bylo o zápase rozhodnuto.

Ještě v závěru byl v pokutovém území faulován Dohnal, který si také jedenáctku sám proměnil a upravil skóre na konečných 3:1.

„Pro nás to byl velmi nešťastný zápas. Branky, které jsme dostali, byly opravdu takové, které se běžně nedostávají. Remízový zápas rozhodli domácí, kteří byli bojovní rychlí, důrazní. Kromě našich branek po individuálních chybách jsme však Hrachovec ubránili a další nějaké větší šance domácí neměli,“ dodal Zlínský.

Hlučané se pokusí středeční zaváhání odčinit v domácím sobotním zápase s Morkovicemi.