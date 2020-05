Záchranu ovšem v klubu z Uherskohradišťska nijak zvlášť neslavili. „Spíše je to smutné. Taková záchrana, která ani nebyla naší prioritou, nás vůbec netěší. Možná by pro nás byla první B třída vhodnější,“ myslí si nejen sekretář Buchlovic Josef Křiva, jenž mužstvo vedl na podzim i jako trenér.

Dlouhá pauza bez fotbalu ho štve. „Je velká škoda, že se nehraje. Hráčům, divákům i nám funkcionářům dění na hřišti schází,“ přiznává.

V Buchlovicích neplánovanou přestávku alespoň využili k menší rekonstrukci travnaté plochy, kterou vypískovali a prořezali.

Zatímco v minulých týdnech byl areál uzavřený, od minulého úterý už je na útulném hřišti opět živo. Buchlovičtí fotbalisté totiž pod vedením trenéra Ladislava Soviše znovu začali s tréninkem. „Budeme se připravovat dvakrát týdně,“ informuje Křiva.

V Buchlovicích mají k dispozici hned dvě travnaté hrací plochy a jednu umělou trávu. „Dodržujeme všechna hygienické opatření i další nařízení. Uvidíme, jak se situace vyvine, ale pokud nám to stav umožní, chtěli bychom sehrát i nějaké přípravné zápasy. Záleží taky, jak se k tomu sousedi postaví, ale chtěli bychom se utkat se Zlechovem, Nedakonicemi nebo Boršicemi, kam můžeme vyjet auty oblečení v dresech,“ říká Josef Křiva.

Buchlovice mají zřejmě před sebou další těžkou sezonu. Už v zimě do Nivnice odešel Radim Otrusiník, v létě do Starého Města zase zamíří Karel Doseděl. Další trojice hráčů se pak chce vrátit do Polešovic. „Určitě o nějaké kluky přijdeme, takže se musíme poohlédnout jinde,“ ví Křiva.

V týmu naopak zůstávají opory Belant s Davidem Křivou, novými tvářemi jsou Patrik Blažek z Březové a útočník Michal Tobiáš z Lipova.

Právě v obci na Veselsku naposledy působil i nový buchlovický kouč Soviš, který se chce pohybovat uprostřed tabulky. „Před novou sezonou si sedneme a uvidíme, jak na tom jsme. Budeme ale bojovat,“ vzkazuje soupeřům Josef Křiva.