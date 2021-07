Během pocovidové přípravy přitom odehráli šest utkání, které téměř všechny vyhráli. „Jen v tom prvním jsme doma nestačili na Hluk. Ale i proto, že zde nešlo o výsledek, ale dostali všichni hráči lavičky,“ upřesnil 50letý fotbalový trenér, jemuž se v uplynulých týdnech podařilo mladý tým doplnit o několik zajímavých jmen.

„Procházíme generační obměnou, a pořád náš věkový průměr nepřesáhne 23 let. Podařilo se nám sehnat hráče podle mého konceptu, aby herně i lidsky zapadli do kabiny. Se složeným týmu jsme spokojen, má velký potenciál. Rozhodně nechceme v příštím roce hrát primárně o záchranu,“ má jasno.

Novými tvářemi v kádru účastníka krajského přeboru jsou obránce Patrik Šilhavý ze Slovácka C, záložník Jakub Kaňovský ze Šardic a na zkoušku je v Boršicích i Jan Hubál z Nedachlebic.

„K získání zkušeností do středu zálohy se snažíme dohodnout se 36letým středopolařem Pavle Kučerou, který pokud by se vracel z rakouských nižších soutěží, hrál by u nás. V hledáčku přitom máme ještě jednoho mladého defenzivního fotbalistu,“ pousmál se Cigoš.

Poslední přípravné utkání před zaslouženým volnem sehráli jeho svěřenci o víkendu, kdy před čtyřmi stovkami diváků v derby porazili Buchlovice 4:0.

„Byla to třešnička na dortu. V nádherné atmosféře podali kluci jeden z lepších výkonů, přičemž jsme vše zorganizovali tak, aby se nikdo nezranil,“ poznamenal kouč Boršic. „K vidění byl pěkný fotbal z obou stran, kde se projevilo, že jsme vyspělejší tým, jenž může na podzim uspět,“ je optimistou.

Hlavní část přípravy na novou sezonu odstartují 6. července. „Začneme zostra prací na fyzičce, v plánu máme také sehrát zápasy se Stráním a Ratíškovicemi, o generálku by se nám mělo postarat druhé kolo Poháru KFS,“ dodal dobře naladěný Pavel Cigoš.

VÝSLEDKY PŘÍPRAVY: Boršice – Hluk 2:4 (Trlida, Večeřa), Kunovice – Boršice 1:4 (Ohnutek 2, Kršička, Večeřa), Boršice - Mutěnice 6:0 (Cigoš, Večeřa, Dovrtěl, Mimránek, Hubál, Bartošík), Strážnice – Boršice 1:2 (Cigoš, Mimránek), Kyjov – Boršice 0:3 (Večeřa 2, Cigoš), Boršice - Buchlovice 4:0 (Cigoš 2, Janík, vlastní).