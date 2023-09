Fotbalista Lakomý studuje v Jindřichově Hradci, do Hluku zamířil i díky babičce

Skvěle zapadl do sestavy, do týmu. Zlínský odchovanec Milan Lakomý v rozehrané sezoně posílil Spartak Hluk, za který nastoupil ve dvou zápasech a pokaždé slavil výhru, tři body. „Zatím to funguje, jsme první, takže spokojenost,“ říká dvacetiletý mladík.

Posila Hluku Milan Lakomý | Video: Libor Kopl

Osobnost Deníku Dvouletý si připsal první hattrick mezi muži. S týmem prožívá skvělé období Poprvé se trefil z voleje po centru ze strany, pak dvakrát dostal míč do uličky, prchl… Přečíst článek > Lakomý většinu dosavadní kariéry kariéry na Vršavě, kde prošel všemi mládežnickými kategoriemi, dostal se až do mužů. Letní přípravu absolvoval v třetiligové zlínské rezervě, zároveň hledal uplatnění v nižší soutěži. Loni hostoval v Holešově a Slušovicích, nyní se dohodl v Hluku, kam to má z rodného Zlína docela daleko. „Měl jsem více možností, velkou roli nakonec sehrála rodina. V Hluku žije babička i teta, takže jsme se dohodli na hostování do konce roku, ale chci tady dokončit sezonu,“ říká. Angažmá v týmu nováčka krajského přeboru mu zprostředkoval Roman Kolenič, majitel agentury ZAHAF. „Milan se nám ozval s tím, že i s ohledem jeho na studium v Jindřichově Hradci chce pomoci sehnat angažmá, ve kterém by mohl dojíždět na tréninky pouze v pátky a zbylé dny by si plnil individuální plán. S vedením Hluku jsme tedy rychle vyjednali možnost tréninku a následně hráči dojednali možné podmínky. Druhý den po tréninku byl přestup hotový a hráč mohl již o víkendu nastoupit do mistrovského utkání,“ stojí v prohlášení na facebookovém profilu. Kolenič oslovil Aleše Zlínského a nakonec transfer bez problémů klapl. „Milana jsem znal z kempu Michala Kadlece, kde byl ještě jako kluk. Věděl jsem, že má vazby na Hluk. Tím, že prošel Zlínem a v létě trénoval s třetiligovým týmem, jednání bylo rychlé. Hned šlo poznat, že jde o kvalitního hráče. Jsme rádi, že je u nás,“ uvedl trenér Spartaku Aleš Zlínský. Hluk si v předehrávce poradil s Boršicemi a poskočil do čela krajského přeboru Pro Lakomého už fotbal dávno není na prvním místě. Rodák z Baťova města před sportem upřednostňuje studium, práci. Dvacetiletý mladík studuje na vysoké škole ekonomické v Jindřichově Hradci, kromě toho pracuje v rodinné firmě. V Hluku bude stíhat pouze páteční trénink, jinak se bude připravovat individuálně nebo s některým z týmů na jihu Čech. Před svým příchodem do Spartaku znal jenom Šimoníka, Choduru a Bartoška. S novými spoluhráči i soutěží se rychle sžil. „Oproti třetí lize je to samozřejmě rozdíl, ale i v krajském přeboru jsou kluci, co prošli ligovou akademií, vyššími soutěžemi, takže žádný zápas není jednoduchý,“ říká. I když v minulosti hrával buď stopera nebo defenzivního záložníka, v Hluku nastupuje na kraji obrany. Šikovný mladík si premiéru v novém klubu odbyl před týdnem proti Morkovicím, když se podílel na demolici 9:0. V pátek pomohl týmu k výhře v Boršicích. „První poločas byl pro nás těžký. Neproměnili jsme několik vyložených šancí. Hned ze začátku jsme mohli vést o dva nebo tři góly a zápas mohl být vyřešený,“ míní. Zdroj: Libor Kopl „Naštěstí jsme to ve druhé půli zvládli, prosadili se střelecky a s přehledem zvítězili,“ přidává. Zatímco většina hráčů po pátečním utkání spěchala do Uherského Hradiště, kde burčák tekl proudem, Lakomý se Slavností vína nezúčastnil. „Týden byl náročný. Byl jsem na seznamovací akci v Dobronicích u Bechyně, kde má škola chaty, takový areál, takže asi pojedu domů spát,“ plánoval.

