/ROZHOVOR/ Také Fotbalová asociace ČR si uvědomuje velkou zodpovědnost za podporování sportování dětí, a to i ve školním prostředí. „Proto máme program, který se jmenuje Fotbal ve školách, který podporuje i Evropská federace fotbalových asociací UEFA. V rámci tohoto programu podporujeme sportování dětí v celé šíři od mateřských školek až po vysoké školy a McDonald’s Cup jako takový je v podstatě největší akcí v rámci tohoto programu a takovou vlajkovou lodí,“ potvrdil za FAČR Michal Blažej z Grassroots oddělení.

Michal Blažej (vpravo) z Grassroots oddělení FAČR. | Foto: archiv FAČR

Do letošního ročníku se zapojilo už na 2100 škol, přes tři tisíce družstev a přibližně 38 tisíc dívek a chlapců. „Jsme samozřejmě strašně rádi, že se nám podařilo po covidových letech posunout počty dětí, které se do McDonald’s Cupu přihlásily, a že se nám podařilo rozjet novou kategorii M, která zapojuje malotřídní školy. Díky tomu může být dosah turnaje veliký a spoustu dětí to může motivovat ke zdravému životnímu stylu, což je také smysl turnaje,“ zdůraznil Blažej.

Proč FAČR dlouhodobě podporuje McDonald´s Cup?

Pro FAČR jsou tyto školní akce velmi důležitou součástí všech aktivit. Děláme a podporujeme fotbal pro všechny a školní prostředí k tomu neodmyslitelně patří. Tento turnaj si navíc za dlouhé roky vydobyl velmi silnou pozici a zvuk ve školách, ty se ho rády zúčastňují, děti mají další sportovní a fotbalové zážitky. Celkově je za ty roky McDonald´s Cup velmi silnou značkou, která ukazuje, že sport a fotbal zvlášť mohou být pro děti skvělou možností trávení volného času.

Jak dokážete FAČR na této úrovni malým fotbalovým školákům pomoci?

Nenazval bych to ani tak pomáháním, spíš chceme dětem přinášet pozitivní zážitky, emoce a vzpomínky z podobných akcí. V rámci projektu Škola v pohybu naši Grassroots trenéři navštěvují školy a inspirují učitele tělesné výchovy, jak vést hodiny tělocviku tak, aby se na ně děti těšily a byly to pro ně hodiny, které nechtějí nějak přežít, ale chtějí si je užít. Sport se i díky tomu může stávat pevnou součástí jejich životů, což je pro ně do dalších let velmi důležité. I ze zdravotního hlediska.

Řada profesionálních fotbalistů je ambasadory školní soutěže. Nakolik je musíte přemlouvat?

Většina ambasadorů jsou i bývalí hráči McDonald´s Cupu, takže žádné velké přemlouvání není třeba. Moc dobře si pamatují na to, jaké vzpomínky v nich turnaj zanechal a rádi pomohou dětem zažít něco podobného. Nebo třeba i lepšího, protože turnaj si nejen drží svou kvalitu, ale v některých ohledech ji i zvyšuje.

Můžete představit váš projekt Fotbal ve školách?

Je to program zaměřený čistě na školní prostředí, které je pro nás velmi důležité. Program je zaměřený na všechny stupně vzdělávání, od turnajů mateřských škol, přes první i druhý stupeň, střední školy až po univerzitní ligu. Organizujeme nebo spoluorganizujeme soutěže fotbalové i futsalové, potkáváme se ale i přímo s učiteli ve zmíněném projektu Škola v pohybu v rámci hodin tělesné výchovy, pořádáme pro učitele a vedoucí pohybových kroužků i teoreticko praktické semináře. V rámci těch jsme se už postupně potkali přibližně s tisícovkou pedagogů, kteří měli zájem rozšířit si své odborné obzory. Celý program funguje pod záštitou a s podporou UEFA, tedy federací jednotlivých evropských fotbalových asociací. Můžeme se pochválit, že ve srovnání s ostatními zeměmi patříme v tomto směru určitě mezi ty aktivnější, ale jsou i země, které jsou dále a my se od nich postupně snažíme inspirovat a naše aktivity v této oblasti nadále posouvat dopředu.

Po covidu obecně sportování mládeže klesá. Jak může fotbal v tomto směru pomoci?

Fotbal, jako nejpopulárnější český sport, určitě může pomoci a snaží se o to velmi výrazně. Je nutné děti ke sportu nejen přivést, ale i je u něj udržet. K tomu jsou potřeba kvalitní trenéři v klubech, a to i v těch nejmenších, proto velmi cílíme na nižší trenérské licence. V trenérském úseku jsou na to skvělí lidé a lektoři, máme online kurzy a inspiraci pro rodiče a dobrovolníky, podporujeme náborové akce v klubech. Několik let máme u dětí nastaveny malé formy fotbalu, které jsou pro děti daleko atraktivnější, více je baví i rozvíjí, mnoho akcí v tomto směru řeší a pořádá Grassroots oddělení a Komise mládeže FAČR. Není tak úplně třeba žádný nový projekt, současná nabízená šíře je velká, děti do 12 let nám každoročně velmi výrazně přibývají. Takže to není úplně tak, že by o sport nebyl zájem, naším velkým úkolem jsou ale kroky, které budou mládež a potom i dospělé u fotbalu držet tak, aby pro ně byl součástí životního stylu po celý život.

Jaká je zpětná vazba ze škol směrem k fotbalu?

Když bych to shrnul, tak většinou velmi pozitivní, berou naše aktivity jako přínosné a smysluplné. Samozřejmě se setkáváme i s předsudky vůči fotbalu, také proto ale naši trenéři jezdí do škol a osobně se s učiteli i vedením škol setkávají. V naprosté většině po těchto osobních setkáních bariéry ovšem padají, protože vidí, že naši trenéři a trenérky jsou fajn lidé, kteří jim přišli nabídnout inspiraci a mají stejný zájem, kterým je sport a zdraví dětí v České republice. Velmi často pak spolupráce pokračuje na pravidelné bázi, za což jsme moc rádi a určitě v tom chceme pokračovat. Velmi dobré ohlasy jsou i na soutěže, které organizujeme nebo spoluorganizujeme. Nově je to třeba fotbal 10+1 pro druhý stupeň, kde mohou nastoupit pouze hráči do úrovně krajského přeboru nebo turnaje 3+0 mateřských škol.

Neuvažujete o nějaké dlouhodobé fotbalové soutěži – po vzoru některých zahraničních?

V rámci školního prostředí se snažíme nabízet aktivity celoročně, turnaje a soutěže jsou na podzim a na jaře venku, v zimě probíhá futsalová liga v halách, Škola v pohybu běží celoročně. V tom směru si myslím, že jsme velmi aktivní, a to i ve srovnání s dalšími zeměmi Evropy. Jak už jsem ale zmiňoval, i tady je stále prostor, kam se posouvat a přemýšlíme o tom i v rámci McDonald´s Cupu. Nesmíme ale zapomínat, že na školách se hrají i jiné sporty, děti jsou i v klubech, kde pak trénují a hrají a musí se taky učit, takže termínovou listinu akcí musíme tvořit s rozumem. (úsměv)