Hned čtyři její krajani nosí dres hokejového Zlína, finská fotbalistka ve službách Slovácka Emmaliina Tulkki se ale na návštěvu utkání v Chance lize nechystá.

Finská fotbalistka Emmaliina Tulkki od léta hraje za Slovácko. | Foto: 1. FC Slovácko

„Hokej nemám moc ráda. Už od mala mě to táhlo k míči, a hlavně k fotbalu, ale jako dítě jsem hrávala i basketbal," říká v rozhovoru pro klubový web sympatická třiadvacetiletá blondýnka.

Rodačka z Tampera dorazila do Uherského Hradiště letos v létě, za sebou měla roční angažmá v norském klubu Røa IL.

Na Moravu ji zlákal Svatopluk Macek, který má ve Slovácku ženskou složku na starosti.

„Kontaktoval mě a zeptal se, jestli se nechci přijet podívat, jak to tady vypadá. Byla jsem blízko podpisu smlouvy s jedním finským týmem, ale jsem ráda, že jsem tuto možnost využila," říká.

„Myslím, že jsou zde velmi motivované hráčky, které trénují na maximum, jsou zde dobří trenéři, všichni se mnou dobře zacházeli, takže jsem cítila, že je to to správné místo, kde se mohu dostat do formy po zranění a vrátit se do stoprocentní zápasové kondice, takže jsem tu chtěla zůstat," pokračuje.

Záložnice Tulkki má za sebou nepříjemné zranění. V posledním zápase minulého roku si utrhla přední zkřížený vaz, po operaci kolena dlouho laborovala.

Nyní už je v pořádku, cítí se dobře. „Ale samozřejmě to bude chvíli trvat, než se zase dostanu do té nejlepší formy," ví dobře.

V české ženské lize zatím nastoupila v pěti duelech, odehrála 246 minut. I když neskóroval, je na Moravě spokojená.

„Všichni jsou tu velmi milí, s holkami jsme samozřejmě kamarádky," říká.

V Uherském Hradišti se jí líbí, dokonce jí svědčí i teplejší počasí.

„Nemám ráda chlad ani zimu," překvapuje Finka.

Ve volném čase ráda cestuje. Objevuje nová místa, poznává jiná města. Několikrát už byla v Brně, zajela se podívat do Vídně. „Nutně ale potřebuji navštívit i Prahu," tvrdí.

Hlavní město Česka ji láká. Na Moravě už ochutnala i zdejší víno, ve sklípku ale ještě nebyla. „Ani jsem nevěděla že tu nějaké jsou," přiznává s úsměvem.

Ve Slovácku je ale kvůli fotbalu. Tulkki bere další zahraniční angažmá velmi vážně. Jednou se ráda dostala do národního týmu Finska, zahrála si v Anglii. „To jsou takové mé dva sny," vyznává se.

Šikovná blondýnka začala hrát ve škole, když jí bylo sedm. „Já, sestra a moje nejlepší kamarádka jsme o přestávkách hrávaly s kluky a po škole jsme spolu hodně trénovaly. Nakonec pro nás maminka mé kamarádky založila tým, protože jsme tehdy bydlely v menším městě nedaleko od Tampere, kde nebyl tým pro mladší dívky," líčí.

I díky tomu se Tulkki dostala až na Slovácko, kde si plní sny a kterému pomáhá v obhajobě třetí pozice.

Celek z Uherského Hradiště sehraje poslední domácí utkání v neděli proti posledním Pardubicím. Duel začíná v Kunovicích ve čtrnácti hodin.