Domácí naděje ze Základní školy Sportovní v Uherském Hradišti se na McDonald's Cupu přiblížily obhajobě. Kluci z přípravky Slovácka na Svátku fotbalu zatím neprohráli, mezi čtyři nejlepší týmy je posunula jasná výhra nad Jihlavou 7:0.

Žáci ZŠ Marjánka Praha na finále McDonald's Cupu | Video: Libor Kopl

„Měli jsme zajímavý začátek. Kluci nejsou už tolik zvyklí hrávat pět plus jedna. Tady je to více o bojovnosti než fotbalovosti. Kluci ale mají v domácím prostředí velkou motivaci, chtěli by navázat na předchozí ročník,“ říká trenér přípravky Slovácka Marek Stojaspal.

Pořádající škola skončila v základní skupině F kvůli horšímu skóre druhá za ZŠ Ohrazenice – Pardubice, se kterými remizovala. Další tři duely ale přesvědčivě vyhrála.

„Máme jasný cíl, chceme do finále. Věřím, že na to kluci mají. Bude to ale těžké, protože je tady spousta vyrovnaných družstev. Za spoustu školních týmů nastupují kluci z akademií. Pro nás je to super měřítko, že se mohou poměřit s těmi nejlepšími,“ uvedl Stojaspal.

Jeho tým v úterním semifinále vyzve favorizovanou ZŠ Marjánka Praha, za kterou hrají i mladíci ze Sparty.

„Je pravda, že jsme sparťanská škola, ale ne všichni kluci hrají za tento klub. Útočníky máme z Meteoru a Motorletu, brankář chytá za Duklu. Jinak tu jsou i kluci z Uhelných skladů. Je to vizitka školy, že k nám děti rády chodí. Je vidět, že jsou na dobré adrese,“ říká s úsměvem učitel ZŠ Marjánka Praha a také trenér mládeže v Příbrami Adam Šimonovský.

I když šikovní mladíci z hlavního města stejně jako rival z Moravy doposud neprohrál, hlavně ve čtvrtfinále se na postup hodně nadřel.

„Bylo to náročné. Kluci si to ale zasloužili,“ míní Šimonovský. Jeho svěřenci nebojují jenom se soupeři, ale i zdravotními problémy.

„Někteří kluci byli na škole v přírodě, přivezli si nějaké virózy. Máme nějaké nemoci, bolesti hlavy. Hrají se sebezapřením. Klobouk dolů před nimi, jak to zvládají, ale uvidíme, co s námi udělá večer. Snad nepopadají,“ doufá.

Také Marjánka Praha, která McDonald's Cup opanovala již třikrát, by ráda došla až na vrchol. „Ambice máme, jsme sparťanská škola,“ přiznává s úsměvem kouč.

„Kluci od dětství chodí ve škole kolem pohárů. Vědí, že jejich předchůdci, z nichž někteří jsou už v lize, to vyhráli. Chtějí se jim vyrovnat. Teď přišel jejich čas,“ věří Šimonovský.

Druhou semifinálovou dvojici ve starší kategorii B tvoří týmy ZŠ Ohrazenice – Pardubice a ZŠ J. Šoupala – Ostrava.

„Kluci si chvíli zvykali na počasí, které pro ně bylo docela náročné. Výkony se ale postupně zlepšovaly, měly vzestupnou tendenci. Hlavně jsem viděl, že to kluky baví, což je podstatné,“ uvedl šéftrenér přípravek Baníku Ostrava Daniel Rygel.

Všichni žáci ZŠ J. Šoupala v Ostravě nastupují v různých kategoriích Baníku.

V mladší kategorii A se do semifinále probojovali žáci 25. ZŠ – Plzeň, ZŠ Sluneční – Šumperk, ZŠ Mozartova - Jablonec nad Nisou a ZŠ Kbely – Praha.

Domácí naděje skončily po těsné porážce 2:3 s Jabloncem ve čtvrtfinále.

Úterní program startuje na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti v 9.30. Exhibiční zápas týmu McDonald's a týmu osobností začíná ve 13.10. Finálové duely začínají ve čtrnáct hodin.

Finále McDonald's Cupu 2023 v Uherském Hradišti

Kategorie A

Čtvrtfinále: ZŠ Kylešovice – Opava - 25. ZŠ – Plzeň 4:4, 2:3 na penalty, ZŠ Sluneční – Šumperk - ZŠ Seifertova – Jihlava 4:2, ZŠ Mozartova - Jablonec nad Nisou – ZŠ Sportovní Uherské Hradiště 3:2, ZŠ Kbely – Praha - ZŠ U Nemocnice – Rumburk 5:2.

Skupina o 9. - 16. místo: ZŠ Březové Hory – Příbram - ZŠ JIH - Mariánské Lázně 1:4, ZŠ Velké Karlovice - ZŠ Karla Klíče – Hostinné 3:6, ZŠ a MŠ Čimelice - ZŠ Mládeže – Znojmo 1:4, ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. L. – Stará Boleslav - ZŠ Studánka – Pardubice 8:2.

Skupina A: 1. ZŠ Kylešovice – Opava (3 0 0 – 21:6 – 9 bodů), 2. ZŠ Seifertova – Jihlava (2 0 1 – 7:7 – 6 bodů), 3. ZŠ Březové Hory – Příbram (1 0 2 – 3:8 – 3 body), ZŠ Karla Klíče – Hostinné (0 0 3 – 3:13 – 0 bodů).

Skupina B: 1. ZŠ Sluneční – Šumperk (3 0 0 – 18:2 – 9 bodů), 2. 25. ZŠ – Plzeň (2 0 1 – 13:5 – 6 bodů), 3. ZŠ Velké Karlovice (1 0 2 – 9:9 – 9 bodů), 4. ZŠ JIH - Mariánské Lázně (0 0 3 – 1:25 – 0 bodů).

Skupina C: 1. ZŠ Mozartova - Jablonec nad Nisou (2 1 0 – 10:5 – 7 bodů), 2. ZŠ U Nemocnice – Rumburk (2 0 1 – 8:4 – 6 bodů), 3. ZŠ a MŠ Čimelice (0 2 1 – 8:9 – 2 body), 4. ZŠ Studánka – Pardubice (0 1 2 – 4:12 – 1 bod).

Skupina D: 1. ZŠ Kbely – Praha (2 1 0 – 11:6 – 7 bodů), 2. ZŠ Sportovní – Uh. Hradiště (2 0 1 – 9:8 – 6 bodů), 3. ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. L. – Stará Boleslav (1 1 1 – 10:9 – 3 body, 4. ZŠ Mládeže – Znojmo (0 0 0 – 5:12 – 0 bodů).



Kategorie B

Čtvrtfinále: ZŠ E. Rošického – Jihlava – ZŠ Sportovní – Uh. Hradiště 0:7, ZŠ Ohrazenice – Pardubice - ZŠ Jiráskova – Benešov 6:2, ZŠ Marjánka – Praha - ZŠ Sever, Hr. Králové 4:2, ZŠ J. Šoupala – Ostrava - ZŠ Bílá cesta – Teplice 7:0.

Skupina o 9. - 16. místo: ZŠ Gagarinova – Stříbro - ZŠ Krušnohorská - Karlovy Vary 4:1, ZŠ Bezručova – Kolín – ZŠ Dubňany 4:2, ZŠ a MŠ T.G. Masaryka – Písek - ZŠ Heyrovského – Olomouc 2:3, ZŠ Slovan – Kroměříž - ZŠ Česká, Liberec 7:2.

Skupina E: 1. ZŠ E. Rošického – Jihlava (2 0 1 – 8:6 – 6 bodů), 2. ZŠ Jiráskova – Benešov (2 0 1 – 10:7 – 6 bodů), 3. ZŠ Gagarinova – Stříbro (1 1 1 – 10:9 – 4 body), 4. ZŠ Dubňany (0 1 2 – 3:9 – 1 bod).

Skupina F: 1. ZŠ Ohrazenice – Pardubice (2 1 0 – 25:6 – 7 bodů), 2. ZŠ Sportovní – Uh. Hradiště (2 1 0 – 15:4 – 7 bodů), 3. ZŠ Bezručova – Kolín (1 0 2 – 8:17 – 3 body), 4. ZŠ Krušnohorská - Karlovy Vary (0 0 3 – 4:25 – 0 bodů).

Skupina G: 1. ZŠ Marjánka – Praha (2 1 0 – 12:2 – 7 bodů), 2. ZŠ Bílá cesta – Teplice (1 1 1 – 6:4 – 4 body), 3. ZŠ a MŠ T.G. Masaryka – Písek (1 0 2 – 11:9 – 3 body), 4. ZŠ Česká, Liberec (1 0 3 – 3:17 – 3 body).

Skupina H: 1. ZŠ J. Šoupala – Ostrava (2 1 0 – 22:5 – 7 bodů), 2. ZŠ Sever, Hr. Králové (2 1 0 – 16:9 – 7 bodů), 3. ZŠ Slovan – Kroměříž (1 0 2 – 9:24 – 3 body), 4. ZŠ Heyrovského – Olomouc (0 0 3 – 4:13 – 0 bodů).

Kategorie M

Skupina I: ZŠ Kolová, ZŠ Hýskov, ZŠ a MŠ Lukavice, ZŠ a MŠ Bolešiny.

Skupina J: ZŠ a MŠ Skrbeň, ZŠ a MŠ Veselá, ZŠ a MŠ Global - Minded, Praha, ZŠ Dohalice.

Zdroj: Libor Kopl