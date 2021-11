Bilance 25letého útočníka je vskutku pozoruhodná. Tahoun fotbalové Francovy Lhoty Ondřej Filák se během třinácti podzimních zápasů prosadil hned dvacetkrát, díky čemuž suverénně vládne tabulce střelců I. A. třídy skupiny A. Druhý nejlepší kanonýr soutěže Petr Mičkal z Vidče nastřílel „pouze“ třináct gólů.

Ondřej Filák za 13 zápasů vstřelil 20 branek. | Foto: Se souhlasem Ondřeje Filáka

Filák si náskok vylepšil v sobotním dopoledním střetnutí proti Hrachovci, kdy dvakrát srovnal stav utkání. V průběhu dalšího střetnutí už žádná branka nepadla, soupeři se tak rozešli smírně 2:2. „Hrachovec je velmi kvalitní mužstvo. Věděli jsme, že to nebude vůbec snadný zápas. Bylo to otevřené až do poslední minuty, oba týmy si vypracovaly několik šancí. Hrálo se nahoru dolu, divákům se utkání muselo líbit. Remíza je v celkovém kontextu zasloužená,“ uznal 25letý kanonýr.