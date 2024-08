„S výsledkem jsem samozřejmě spokojený, vstup do sezony nám vyšel,“ těší kouče Ořechova Jiřího Kowalíka.

I když hosté z Uherskohradišťska absolutně netušili, co je v Hulíně čeká, nakonec se vraceli s dobrou náladou, luxusním výsledkem.

I. B třída sk. C, 1. kolo -

TJ SOKOL ZÁHLINICE – TJ SOKOL OŘECHOV 0:7 (0:3)

Branky: 43., 63. a 81. Jakub Kolařík, 39. Tomáš Jakubíček, 45. Přemek Bartošík z penalty, 47. Marek Novosad, 78. Aleš Zichala. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 85.

Na debakl to ale dlouho nevypadalo. „Skoro celý první poločas nám trvalo, než prolomíme obranný val soupeře a uklidníme se,“ přiznává Kowalík.

Domácí navíc za bezbrankového stavu po chybě z autu nastřelili tyčku. To však bylo ze strany Záhlinic takřka vše.

Oslabené domácí, kteří stále neskousli přesun do I. B třídy skupiny C, zlomily tři slepené góly na konci první půle. Rozjetí hosté navíc hned po přestávce přidali další branky a zbytek zápasu se jenom dohrával.

Ořechovští na Hané představili i pět letních posil. V brance byl Junaštík, v poli Pavlínek, Novosad a Dvouletý.

„Pro nás je hlavní, že jsme v létě přivedli mladé kluky a zvýšili konkurenci. Navíc jsme trošku lépe a jinak začali trénovat. Máme z čeho vybírat a to nám ještě scházeli Šumulikoski, Mazúch, syn Kuba a Špendlík,“ hlásí Kowalík.

Po změně stran se do hry dostal i Zichala, který se do Ořechova přestěhoval z Rajnochovic. Uvedl se gólem a taky fantastickou přihrávkou na branku Kolaříka, který odehrál výborný zápas.

„Připsal si hattrick, měl tam i další výborné věci. Je na něm vidět, že pořádně potrénoval, cítí se dobře,“ všímá si Kowalík.

Zatímco Ořechov bude znovu patřit mezi favority na vítězství v soutěži, Záhlinice se musí nejprve dát dohromady, aby mohly pomýšlet na vyšší příčky. Úvodní výprask naznačil spíš možné problémy.

„Na první utkání v nové sezoně i třídě jsme se nesešli. Kluci si musí uvědomit, jestli chtějí hrát fotbal nebo jezdit po dovolených. Pokud chceme hrát I. B třídu, takhle fungovat nemůžeme,“ ví dobře hrající trenér Záhlinic Ladislav Paštěka.

Domácí bylo v sobotu akorát jedenáct, kouč musel při absencích gólmanů chytat.

„Problémem byl už samotný přístup na zápas, na hřišti to jenom vygradovalo. Neměli jsme nikoho na střídání. Čtyřicet minut jsme vzdorovali, ale na konci prvního poločasu jsme dostali tři góly, které nás úplně zlomily. Druhý poločas se pouze dohrával. Nezasloužili jsme si ani ten čestný úspěch. Fakt to od nás bylo špatné,“ přiznává Paštěka.

„Pokud k tomu budou kluci přistupovat i zbytek podzimu, dopadne to špatně. Chybělo nám šest nebo sedm hráčů. Ti by si měli uvědomit, že svým přístupem sráží i těch jedenáct, co přišlo,“ přidává naštvaně.

Problém ale nevidí pouze ve špatné morálce týmu, ale i na svazu. Nejen Záhlinicím vadí brzký začátek soutěže. „Pánové na svazu by si fakt měli uvědomit, že nejsme profesionálové a začínat stejně jako MSFL nebo divize je nesmysl,“ prohlásil Paštěka.

„Dříve se začínalo v polovině srpna, teď o dva týdny dříve, což nechápu. Někdo by se nad tím měl opravdu zamyslet. Pak se z prvních kole stává fraška,“ dodává naštvaně.