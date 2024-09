„Jsem zklamaný a rozladěný. Zápas jednoznačně ovlivnil hlavní rozhodčí, který nám za stažení na polovině hřiště vyloučil stopera Vrtala. Za mě to měla být žlutá karta, protože nebyl posledním hráčem. Za ním byl ještě Blaha,“ říká trenér Polešovic Josef Křiva.

Sudí Katrňák byl jiného názoru, polešovického zadáka za stažení Mikuly poslal pod sprchu. „Rozhodčí v prvním poločase pískal slušně, druhou půli už ale nezvládl. Pomáhal domácím, což se mi nelíbí,“ prohlásil Křiva.

I. B třída sk. C, 8. kolo -

SK ZLECHOV – 1. FC POLEŠOVICE 2:1 (0:1)

Branky: 61. Igor Golian, 73. Radovan Mikula - 45. Ondřej Crla. Rozhodčí: Katrňák. Červená karta: 50. Martin Vrtal (Polešovice). Diváci: 150.

Jen na arbitra ale porážku nesváděl. Hosté doplatili i na mizernou koncovku. Pokud by v první půli proměnili své příležitosti, mohli mít body.

„V první půli jsme hráli výborně, klidně jsme mohli vést 3:0,“ tvrdí Křiva. „Od začátku jsme byli herně lepší, balon jsme drželi víc na noze. Dobře jsme kombinovali a vytvářeli si šance. Ze dvou kroků jsme to tam ale dvakrát nedorazili, jednu tutovku zazdil Lapčík. Neproměnili jsme tři vyložené šance, Zlechov jednou trefil hlavou břevno. Z toho by ale gól nebyl, protože náš brankář to jistil rukama,“ líčí.

Hosté udeřili až těsně před přestávkou. Po faulu na Měšťánka, který musel kvůli bolavému kotníku střídat, se z trestného kopu prosadil Crla.

Klíčový hráč Polešovic ale musel po vyloučení Vrtala ve druhé půli do obrany a hostující záloha přestala existovat. „Bez něj to nefungovalo,“ přiznává Křiva.

Zlechov oslabeného soupeře přitlačil, výsledek v početní výhodě otočil. Vyrovnání zařídil stoper Golian, obrat zařídil střídající Mikula.

Právě na něj měli Polešovičtí největší pifku. Podle nich měl být domácí žolík rovněž vyloučen. „ Měl tam tři zákroky na kartu. Se divím, že dohrál. Nakonec utkání rozhodl,“ nechápe Křiva.

Hostům scházeli Stašek s Hasoněm, Kaspřák přijel na utkání, které se ve druhé půli malinko zvrhlo, pozdě. „Je škoda, že jsme dobře rozehrané utkání nedotáhli. Alespoň bod jsme měli mít,“ míní Křiva.

Zlechovští měli z triumfu velkou radost. Po předcházejících nezdarech se potřebovali odrazit, což se jim nakonec povedlo.

„Vpředu nám chybí trošku klid na balonu, ale herní nepohoda souvisí s malým bodovým ziskem. Proto jsme s Polešovicemi potřebovali nutně vyhrát,“ uvedl domácí trenér Pavel Nožička.

Svěřencům složil kompliment za druhou půli. „Musím jim poděkovat za to, jak bojovali a dřeli. Jsem rád, že výhru strhli na naši stanu,“ radoval se.

S úvodní části ale spokojený nebyl. „Prvních dvacet minut nebylo z naší strany dobrých, trošku jsme zaspali. V naší hře nebyl pohyb, nasazení, důraz. Oboustranně to bylo hodně rozhárané. Hosté byli možná lepší na balonu a fotbalovější,“ uznal Nožička.

I tak Zlechovští v prvním poločase hlavou nastřelili břevno a měli ještě minimálně dvě dobré příležitosti ke skórování.

„Koncovka nám ale pořád trošku hapruje, na gól potřebujeme alespoň tři nebo čtyři šance, což je hodně,“ vnímá.

Domácím pomohlo až poločasové střídání, příchod tří nových hráčů. „Chtěl jsem hru oživit a na trávník poslal Velcra, Machalu a Mikulu. Hlavně posledně jmenovaný díky svému důrazu a bojovnosti zvedl náš prapor,“ chválí válečníka Mikulu.

Ten byl u všeho podstatného. „Polešovice to ke konci otevřely, měli jsme tam hodně brejkových situací. Už jsme ale nic nedotáhli do úspěšného konce. Škoda nevyužitých přečíslení dvou na jednoho, tří na jednoho nebo tří na dva,“ lituje Nožička.

Závěrem vyzdvihl počin kapitána Tomáše Vaňka, který za nerozhodného stavu 1:1 odvolal penaltu.

„Zvedl ruku a přiznal se, že to nebyl faul, což se v této třídě běžně nestává,“ dodává kouč Zlechova.