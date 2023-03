„Oli (Štecha – pozn. red.) to dobře zatáhl, dal centr do šestnáctky a já to na zadní tyči zavíral. Se štěstím to tam nějak prošlo,“ oddechl si mladý střelec.

Celek z Uherského Hradiště v prvním utkání po dlouhé zimní pauze nijak nezářil, rivala z Vysočiny ale nakonec porazil. „ Fotbalově to sice od nás nebyla žádná sláva, ale ubojovali jsme to. Tři body na začátek jsou pro nás hodně důležité. Jihlava byla kvalitní soupeř,“ uvedl kapitán Slovácka U19 Štěpán Břečka.

I. Celostátní liga dorostu U19, 16. kolo -

FC SLOVÁCKO – FKM VYSOČINA JIHLAVA 1:0 (1:0)

Branka: 18. Štěpán Břečka. Rozhodčí: Dorušák - Svoboda, Štipčák. Diváci: 87.

Domácí mladíci se na tři body pořádně nadřeli. „Na soupeře jsme se důkladně připravovali, nicméně Jihlava hraje atypický styl. Její hráči jsou hodně nahoře, často stahují naše záložníky. My jsme ale na to byli dobře nachystaní, docela jsme odolávali, byť hosté měli v sestavě velmi zajímavé hráče. Zmínit musím hlavně Šancla, který je v kádru druholigového týmu a dneska si byl zahrát za devatenáctku. Pro tuto věkovou kategorii je to velmi nadstandardní hráč. O to víc si cením toho, že jsme to zvládli,“ prohlásil trenér devatenáctky Slovácka Dominik Pěničky.

Druhá půle sobotního zápasu byla hodně napínavé a emotivní. Jihlavští soupeře zmáčkli, sahali po vyrovnání. Šancl ale střílel těsně nad a mimo skončila i hlavička chvíli před koncem.

Vysočina byla po změně stran aktivnější i nebezpečnější, dorostenci Slovácka ale byli vzadu organizovaní, poctiví. Branku neinkasovali, navíc v 85. minutě mohli přidat druhý pojišťovací gól, ale Zelina v jasné šanci selhal.

„Pro mě to bylo opět velmi vysilující, ale to je pro mě každý zápas v dorostenecké lize. Snad se nám podaří ještě párkrát vyhrát a už to bude klidnější,“ doufá Pěnička.

Duel ovšem neprožívali pouze trenéři, ale i hráči či jejich rodiče na tribuně. Ve druhém poločase se dokonce mezi diváky strhla menší potyčka, situace v hledišti se ale brzy zklidnila. I zápas se dohrál bez nějakých incidentů.

„Já jsem se spíš zajímal o to, co bylo na trávníku. Diváky až tolik nevnímám, ale něco se ke mně doneslo,“ přiznává Pěnička.

Celku z Uherského Hradiště k nule a k prvním jarním bodům pomohla i zimní posila z Brna Daniel Holásek. Odchovanec Zbrojovky přišel do Slovácka na konci přípravy. V novém týmu je teprve dva týdny. Absolvoval pár tréninků, odehrál generálku v Karviné. Proti Jihlavě ale domácí defenzivu dirigoval skvěle. Vypomohl mu i i Afričan Abuchi Onuoha.

„Pro nás je to velká posila hlavně po lidské stránce. Snažili jsme se ho proklepnout. Je to super kluk. Komunikativní, s čím jsme měli u mladších stoperů problémy. Dan na hřišti hodně mluví, kopací techniku a další věci má nadstandardní. Do základní sestavy snadno plul,“ chválí Holáska trenér Slovácka.

Podle Pěnička má talentovaný zadák velký potenciál. „V budoucnu jistě dostane šanci i v béčku. Teď se ale musí aklimatizovat v dorostu. Snad ho výkony vynesou i do áčka, což je jeho cíl,“ dodává Pěnička.